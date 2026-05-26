सोशल मीडिया पर होने वाले प्यार का एक और खौफनाक अंजाम सामने आया है. इंस्टाग्राम से शुरू हुई एक प्रेम कहानी का अंत हत्या जैसे जघन्य अपराध के साथ हुआ. मामला पांढुरना-छिंदवाड़ा क्षेत्र के सौंसर का है, जहां जामसांवली मंदिर के पास एक खेत में बनी झोपड़ी में रहने वाली महिला ने अपने ही प्रेमी की गला घोंटकर हत्या कर दी. मृतक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने विशेष रूप से गुजरात से आया हुआ था.

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि करीब 3 महीने पहले गुजरात के बनासकांठा निवासी 30 वर्षीय आकाश का संपर्क इंस्टाग्राम के माध्यम से इस 21 वर्षीय महिला से हुआ था. धीरे-धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं और वे एक-दूसरे के करीब आ गए.

महिला दो बच्चों की मां है और करीब 8 महीने पहले ही उसके पति की मृत्यु हो चुकी है. वह वर्तमान में जामसांवली मंदिर परिसर के पास एक खेत की झोपड़ी में रहकर मजदूरी का काम करती है.

इस वजह से हुआ विवाद

पिछले कुछ दिनों से महिला ने आकाश से बातचीत करना बंद कर दिया था, जिससे परेशान होकर आकाश उससे मिलने सीधे सौंसर पहुंच गया. रविवार की शाम वह महिला की झोपड़ी पर आया. यहां आकाश ने महिला पर दबाव बनाया कि वह अपने दोनों बच्चों को छोड़कर उसके साथ गुजरात चले. इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस और विवाद शुरू हो गया.

ओढ़नी से घोंट दिया गला

विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर महिला ने अपने गले की ओढ़नी से आकाश का गला घोंट दिया. दम घुटने के कारण आकाश की मौके पर ही मौत हो गई.

रविवार रात झोपड़ी में शव मिलने के बाद सौंसर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की. पुलिस ने सबसे पहले मृतक की शिनाख्त की और उसके मोबाइल कॉल डिटेल्स (CDR) को खंगाला. मोबाइल में आखिरी कुछ कॉल्स स्थानीय महिला के पाए गए. संदेह के आधार पर पुलिस ने जब महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने पहले गुमराह करने की कोशिश की लेकिन कड़ाई से पूछने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

आरोपी महिला पर कार्रवाई

रूपलाल उईके, टीआई सौंसर ने जानकारी दी, "आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया है. पूछताछ में महिला ने युवक की हत्या करना स्वीकार किया है. आरोपी के खिलाफ उचित धाराओं में मामला कायम कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है."