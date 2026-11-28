मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि संविधान दिवस उत्सव 2026 हमारी गौरवशाली विरासत और परंपरा का परिचायक है. समानता और बंधुत्व हमारे संविधान की आत्मा है. संविधान निर्माण में मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. देश का नाम इंडिया नहीं भारत हो, यह तय करने में मध्यप्रदेश की बड़ी भूमिका रही है. मध्यभारत क्षेत्र के प्रतिनिधित्वकर्ता सेठ गोविंद दास और हरि विष्णु कामत ने इंडिया के स्थान पर भारत नाम की वकालत की. मौलिक अधिकारों के निलंबन के खिलाफ भी मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही, डॉ. हरिसिंह गौर ने 1921 में इस बात पर जोर दिया कि भारत के न्यायालयों के सर्वोच्च निर्णय के लिए देश में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए और वर्ष 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू भी इस विचार से सहमत हुए थे.

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प. रविशंकर शुक्ल, भगवंत राव मंडलोई आदि ने राज्य और केंद्रों के अंशदान तथा कर बंटवारे का विषय उठाया. वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी व्यवस्था लागू कर व्यवस्था को कायम रखा और राज्यों के साथ सरलीकृत व्यवस्था लागू हुई. भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिह्न में चार शेर की पृष्टभूमि भी मध्यप्रदेश से जुड़ती है. इसके चित्रांकन में स्व. पंडित दीनानाथ भार्गव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को विधानसभा में पारित किया है, इस विषय को पहली बार राजकुमारी अमृत कौर ने उठाया था.

समान नागरिक अधिकारों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार को धार्मिक आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए. एक देश, एक विधान और एक प्रधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई राज्य सरकारों ने यूसीसी की ओर कदम बढ़ाए हैं. एक दिन देश की संसद भी यूसीसी को पारित करेगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव संविधान दिवस के अवसर पर मप्र विधानसभा परिसर में आयोजित संविधान दिवस उत्सव को संबोधित कर रहे थे.

संविधान की प्रस्तावना का सस्वर हुआ वाचन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव तथा विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने मध्यप्रदेश विधानसभा परिसर में स्थित संविधान निर्माता डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका 'विधायिनी' के संविधान दिवस विशेषांक का विमोचन किया. इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर के नेतृत्व में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया. कार्यक्रम वंदे मातरम् और जन-गण-मन के गान के साथ आरंभ हुआ.

विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने कहा कि आज ही मध्यप्रदेश विधानसभा के यूट्यूब चैनल का शुभारंभ हो रहा है. संविधान दिवस पर विधानसभा के सेन्ट्रल हॉल में संविधान सभा में मध्यप्रदेश का वृहत्तर प्रतिनिधित्व विषय पर लगाई गई प्रदर्शनी तथा विधानपरिषद क्षेत्र में संविधान निर्माण में योगदान देने वाले महापुरुषों के चित्रों और कार्यों पर आधारित गैलरी का भी शुभारंभ किया गया है. अतिथियों का पुष्पगुच्छ तथा स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत-अभिवादन किया गया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संविधान के चित्रांकन कलाकार दीनानाथ भार्गव के पुत्र का अभिनंदन भी किया. उल्लेखनीय है कि स्व. भार्गव जी ने संविधान के पहले पेज पर अशोक स्तंभ का चित्रांकन किया.

अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाई गई पाबंदी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संविधान की उद्देश्यिका में तिथि, विक्रम संवत और शक संवत का भी उल्लेख मिलता है. हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 1951 में ही इसमें प्रथम संशोधन किया. फिर 1954 में दूसरा संशोधन हुआ. संवैधानिक रूप से देश की संसद के पास संशोधन की शक्ति है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के बगैर संशोधन किए गए. इससे तत्कालीन सरकार का संविधान के प्रति दृष्टिकोण परिलक्षित होता है. यह भावना इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद देश में आपातकाल लागू करने, संविधान में 39वें और 42वें संशोधन के माध्यम से उसकी व्यवस्थाओं को छिन्न-भिन्न करने में भी दिखाई देती है. इसके साथ ही न्यायपालिका की शक्ति को सीमित करने का भी प्रयास किया गया. आपातकाल में देश की गौरवशाली प्रेस-मीडिया और अभिव्यक्ति की आजादी पर भी पाबंदी लगा दी गई थी. पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी. इसके बाद वर्ष 1988 में मानहानि विधेयक लाकर प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित किया गया.

विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने 77वें संविधान दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने संविधान रूपी ग्रंथ दिया, जो हर काल खंड में प्रासंगिक रहेगा. देश में राष्ट्रीय पर्व के रूप में 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाई जाती है, लेकिन 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री मोदी ने की. इस अवसर पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेशवासियों का ज्ञानार्जन हो रहा है. हमारे संविधान में अधिकार और कर्तव्य दोनों को उल्लेख मिलता है.

सभी नागरिकों को कर्तव्य पालन पर भी विशेष बल देने की आवश्यकता है. देश की आजादी और संविधान कई अमर बलिदानियों के समर्पण से प्राप्त हुए है, हमें अपने संविधान पर गर्व है. हमारे पूर्वजों ने संविधान में किसी पक्ष को अछूता नहीं छोड़ा. संविधान में संशोधन का भी प्रावधान शामिल किया गया, इसी का परिणाम है कि धारा 370 और तीन तलाक पर रोक जैसे संशोधन हम कर पाए हैं. देश के प्रत्येक नागरिक को उसके अधिकार मिलें, वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश भी अहम भूमिका निभा रहा है. आज भारत प्रत्येक क्षेत्र प्रगति करते हुए दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है.

संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के गांव, गरीब, किसान, महिलाओं और जनजातियों को सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार दिलवाने का संकल्प लिया. उन्होंने गरीब की गरिमा को सुरक्षा देते हुए शौचालय और जनधन बैंक खातों की सौगात दी. नारी शक्ति वंदन की दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ी है. श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने देशवासियों के शिक्षा के अधिकार के लिए कार्य किया. प्रधानमंत्री श्री मोदी का सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास का संकल्प हमारे संविधान की उद्देश्यिका के ही भाव का प्रकटीकरण है.

बाबा साहेब अंबेडकर ने देश को एक संविधान दिया, लेकिन दो विधान और निशान भी देखने को मिले. संविधान की आत्मा, गणतंत्र-समान अधिकार और कमजोर वर्ग को सशक्त बनाना है. इस दिशा में हमारी सरकारें कार्य कर रही हैं. संविधान ने सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारियां तय की हैं. विपक्ष किसी मुद्दे पर असहमत हो सकता है, लेकिन अराजकता का अधिकार किसी को नहीं मिला. कार्यक्रम में विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष, विश्वविद्यालयों के कुलगुरु एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.