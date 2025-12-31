एमपी में बेटे की हैवानियत! बुजुर्ग पिता को पहले मारे थप्पड़, फिर डंडे से पीट-पीटकर मार डाला

एमपी के छिंदवाड़ा के चांद थाना अंतर्गत ग्राम रमपुरी दावाझिर में रिश्तों को तार-तार कर देने वाली एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहां एक बेटे ने ममता और मर्यादा को ताक पर रखकर अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या की वजह केवल इतनी थी कि बेटा अपने बुजुर्ग पिता द्वारा की जाने वाली शारीरिक गंदगी से परेशान था. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

ये है हत्या की वजह?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक शंकर इनवाती अपने मंझले बेटे जयसिंह इनवाती के साथ रहते थे. 29 दिसंबर की दोपहर करीब 4 बजे जब शंकर इनवाती बाड़ी के पास बैठे थे, तभी आरोपी जयसिंह वहां पहुंचा. उसने चिल्लाते हुए पिता पर आरोप लगाया कि "तुम बहुत गंदगी कर मुझे परेशान करते रहते हो."

इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और आवेश में आकर जयसिंह ने पहले अपने पिता को थप्पड़ मारे और फिर पास पड़ी एक भारी लकड़ी (लाठी) उठाकर उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. आरोपी शराब के नशे में भी बताया जा रहा है.

सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट लगने के कारण बुजुर्ग शंकर वहीं गिर पड़े. इसके बाद आरोपी और उसकी पत्नी उन्हें उठाकर घर के अंदर ले गए और जमीन पर लेटा दिया. लगभग एक घंटे तक असहनीय दर्द से कराहने के बाद बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया. आरोपी ने साक्ष्य छिपाने और पकड़े जाने के डर से पिता के शव को चादर से ढंक दिया था.

आरोपी की मां की शिकायत पर खुलासा

29 दिसंबर के रात करीब 8 बजे जब मृतक की पत्नी लच्छो बाई को मारपीट की सूचना मिली, तो वे अपनी बड़ी बहू सोनवती के साथ मौके पर पहुंचीं. घर के अंदर चादर हटाने पर उन्होंने अपने पति का रक्तरंजित शव देखा. मंझली बहू सकरवती ने पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद लच्छो बाई ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई.

डीएसपी ललित बैरागी ने बताया कि सूचना पर पुलिस टीम घटनास्थल पहुंची, मर्ग कायम किया और हत्या की आशंका के चलते मामला पंजीबद्ध किया. आज सुबह डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया और 31 दिसंबर को आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा.

घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे एवं एसडीओपी चौरई भारती जाट के नेतृत्व में थाना प्रभारी प्रशिक्षु उप-पुलिस अधीक्षक ललित बैरागी ने तत्काल एक टीम गठित की. पुलिस ने मुखबिर तंत्र सक्रिय किया और घेराबंदी कर आरोपी जयसिंह इनवाती को उसके घर के पीछे तालाब के पास से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लाठी भी बरामद कर ली है.

इस सफल कार्यवाही में प्रशिक्षु डीएसपी ललित बैरागी, उ पीसी राठी, एल.पी. गुप्ता, आरक्षक सुरेन्द्र बघेल, विवेक बघेल और संदीप बघेल की सराहनीय भूमिका रही. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है. आरोपी को कल न्यायालय में पेश किया जाएगा.