इंदौर में दूषित पानी से 3 की मौत, 150 से ज्यादा बीमार, CM मोहन यादव ने दिए सख्त निर्देश

इंदौर के भागीरथपुरा में नर्मदा नदी और नालियों के मिक्स और दूषित पानी से फैली बीमारी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. क्षेत्र की दो महिलाओं की निजी अस्पतालों में शुक्रवार और शनिवार को मौत हो चुकी है, जबकि एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने मंगलवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इन मौतों को दूसरी बीमारियों से जोड़ रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है. इलाके में 24 दिसंबर से शुरू हुई उल्टी-दस्त की परेशानी अब तक करीब 150 लोगों को अपनी चपेट में ले चुकी है, जिनमें से 35 से अधिक मरीज सोमवार को ही अस्पताल पहुंचे हैं.

एक ही दिन में 35 से अधिक मरीज, मचा हड़कंप

सोमवार शाम को जब 35 से अधिक मरीज निजी अस्पतालों में पहुंचे तो मामले ने तूल पकड़ा और पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. जानकारी लगते ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को उपचार में किसी भी तरह की कमी न रहने के निर्देश दिए. उन्होंने दवाइयों, विशेषज्ञ डॉक्टरों और सभी आवश्यक संसाधनों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा.

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिया आश्वासन

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय देर रात वर्मा और त्रिवेणी अस्पताल पहुंचे, जहां 35 से अधिक मरीज भर्ती हैं. उन्होंने मरीजों से बात कर आश्वस्त किया कि इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी और जिन्होंने पहले पैसे जमा कराए थे, उनके पैसे वापस किए जाएंगे.

दो प्रमुख आशंकाएं

पहली आशंका वार्ड और आसपास के क्षेत्रों में चल रही खुदाई के दौरान ड्रेनेज लाइन फूटने से गंदगी सप्लाई लाइन में घुल गई, दूसरी वजह पानी की टंकी के दूषित होने की आशंका. घटना सामने आने के बाद नर्मदा जल सप्लाई वाले इस क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम और आशा-उषा कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है.

स्थिति नियंत्रण में- CMHO

स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ डॉक्टर माधव हासांक ने बताया कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन तीनों मौतों को लेकर डिहाइड्रेशन जैसी कोई बात सामने नहीं आई है. उन्होंने कहा, "बढ़ते मरीजों की संख्या ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है. हम सभी को निजी अस्पतालों में भेज रहे हैं. साथ ही क्षेत्र में संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेने के साथ ही उनके उपचार की पूरी व्यवस्था जुटा रहे हैं."

परिजनों ने क्या कहा?

मृतक महिलाएं सीमाबाई प्रजापत और उर्मिला यादव के परिजनों का आरोप है कि पिछले लंबे समय से उनके क्षेत्र में दूषित पानी की समस्या बनी हुई थी. कई बार उनके द्वारा पार्षद को भी इस बारे में अवगत कराया गया था, लेकिन कोई भी स्थाई समाधान नहीं निकाला गया. परिजनों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इतना दूषित पानी नलों में आ रहा था कि उसे पीना मुश्किल हो गया था. उनके घर की महिलाओं को दूषित पानी पीने के कारण उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

70 वर्षीय बुजुर्ग की भी मौत

वर्मा अस्पताल में जिस बुजुर्ग नंदलाल पाल नामक 70 वर्षीय व्यक्ति से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रात में मिलकर आए थे, मंगलवार सुबह उनकी भी मौत हो गई. डॉक्टरों ने कई बार सीपीआर के माध्यम से उनकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं बच सके. हालांकि स्वास्थ्य विभाग इन तीनों ही मौतों को दूषित पानी के कारण होने की संभावनाओं से इनकार कर रहा है और अभी तक कोई भी मौत उल्टी-दस्त के कारण होने से साफ इनकार कर रहा है.

स्थानीय लोगों से की गई ये अपील

स्थानीय लोग उबालकर पानी पीने और सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं. पूरे क्षेत्र में चिंता का माहौल है और लोग सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.