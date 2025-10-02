हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
छिंदवाड़ा में प्रेमी का खौफनाक खेल, प्रेमिका को चाकू से गोदा, खुद भी कुएं में कूदा

छिंदवाड़ा में प्रेमी का खौफनाक खेल, प्रेमिका को चाकू से गोदा, खुद भी कुएं में कूदा

Chhindwara News: छिंदवाड़ा के पांढुर्णा में एक आशिक ने एक लड़की पर खंजर से जानलेवा हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. आरोपी, जो लड़की को तीन साल से जानता था, उसकी दूरी बनाने से नाराज़ था.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 02 Oct 2025 04:16 PM (IST)
Preferred Sources

छिंदवाड़ा के पांढुर्णा में एक पागल आशिक की सनकी हरकत ने एक लड़की को मौत के करीब पहुंचा दिया. लड़की के पुराने जान-पहचान वाले लड़के ने घर में घुसकर खंजर से उस पर ताबड़तोड़ हमला बोला. लड़के का गुस्सा और जिद इतना भारी था कि उसने चाकू से करीब दस बार वार किया, जिससे लड़की खून से लथपथ हो गई. फिर उसने खुद पर भी दो बार जान लेने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया.

खबर के मुताबिक, बुधवार (1 अक्टूबर) को पांढुर्णा के कुकड़ीखापा गांव में हड़कंप मच गया. जब एक सिरचढ़ा लड़का ने गांव की ही एक लड़की पर चाकू से तेज हमला कर दिया. लड़की ने करीब दस से ज्यादा वार झेले, गंभीर घायल हो गई. उसे नागपुर भेज दिया गया. वहीं, आरोपी ने घटना के बाद कुएं में कूदने और जहर पीने जैसे नाटकीय कदम उठाए. उसकी हालत भी खराब बताई जा रही है.

घर पर अकेली लड़की, अचानक आ धमका लड़का

पुलिस के कहने अनुसार, पीड़िता कोमल नारनवरे (20) घर पर अकेली थी. तभी गांव का लड़का विपुल तागड़े अचानक अंदर घुसा. चाकू से लगातार हमला करने लगा. उसके सिर, हाथों और पैरों पर गहरे जख्म हो गए. डॉक्टरों ने कहा, चोटें इतनी भयानक थीं कि खाल तक कटकर लटक गई.

मौके से भागा, एक किमी दूर कुएं में कूदा

घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया. करीब एक किलोमीटर दूर पहुंचा. फिर कुएं में कूद पड़ा. लेकिन पानी कम था, इसलिए रस्सी पकड़कर बाहर आ गया. उसके बाद अपने खेत पहुंचा. कीटनाशक पी लिया. बेहोश होकर भी उसने घरवालों को फोन किया. बताया सब. परिजनों ने उसे पांढुर्णा सिविल अस्पताल ले जाकर नागपुर रेफर करवा दिया.

तीन साल से जान-पहचान, लेकिन दूरी बनी नापसंद

जांच से पता चला, कोमल और विपुल तीन साल से एक-दूसरे को जानते थे. अक्सर बातें भी करते थे. लेकिन हाल में कोमल भोपाल ट्रेनिंग पर गई. फिर दूरी बना ली. इसी से नाराज होकर विपुल ने ये खतरनाक कदम उठाया.

पुलिस ने किया केस दर्ज 

कोतवाली थाने के एएसआई मनीष बनोडिया ने बताया. पीड़िता और उसके परिवार के बयान ले लिए. आरोपी विपुल तागड़े पर जान से मारने का मुकदमा दर्ज हुआ. अभी दोनों का इलाज नागपुर में चल रहा. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. लोग इसे पागल आशिक की करतूत बता रहे. पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे.

Published at : 02 Oct 2025 04:16 PM (IST)
Tags :
Chhindwara News MP News
