हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशचमत्कार! छिंदवाड़ा में 20 वर्षीय महिला ने दिया 4 बच्चों को जन्म, 400 ग्राम के हैं मासूम, हालत बेहद नाजुक

चमत्कार! छिंदवाड़ा में 20 वर्षीय महिला ने दिया 4 बच्चों को जन्म, 400 ग्राम के हैं मासूम, हालत बेहद नाजुक

Chhindwara News: छिंदवाड़ा में 20 वर्षीय कून्नोबाई ने पहली डिलीवरी में नॉर्मल प्रसव से 4 बच्चों को जन्म दिया. सभी जन्मे 4 बच्चों का वजन बहुत ही कम है. सभी बच्चों को सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 23 Dec 2025 07:52 AM (IST)
Preferred Sources

छिंदवाड़ा जिले के बरेलीपार निवासी 20 वर्षीय कून्नोबाई ने जुन्नारदेव सिविल अस्पताल में एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया. अस्पताल में जन्मे बच्चों में एक लड़का और तीन लड़कियां है. यह डिलीवरी सिविल अस्पताल में नॉर्मल जरिए हुई.

सूत्रों के अनुसार, प्रसूता की यह पहली डिलीवरी थी. एक साथ चार बच्चों का जन्म अपने आप में दुर्लभ माना जा रहा है. खासकर तब जब यह महिला की पहली डिलीवरी हो.

महिला ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म

बीएमओ डॉ. सुदेश नागवंशी के अनुसार, यह एक 'हाईरिस्क केस' था. जिसकी स्वास्थ्य विभाग पहले से निगरानी कर रहा था. सातवें महीने में जन्म होने के कारण बच्चों का वजन अत्यंत कम है. तीनों बच्चियों में से दो का वजन 600-600 ग्राम है, जबकि तीसरी बच्ची का वजन 550 ग्राम है. वहीं, नवजात लड़के का वजन सबसे कम है. उसका वजन मात्र 400 ग्राम है.

जन्मे चारों बच्चों की हालत बेहद नाजुक

जानकारी के अनुसार, कम वजन और समय से पहले जन्म के कारण चारों बच्चों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. डॉक्टरों ने तत्काल स्थिति को गंभीर मानते हुए सभी नवजातों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (SNCU) वार्ड में रेफर कर दिया है. वहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में बच्चों को विशेष देखभाल दी जा रही है.

डॉक्टरों ने क्या बताया 

डॉक्टर ने जानकारी दी है कि 20 वर्षीय महिला को गर्भावस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था. यहां ऐसा पहला केस है जहां चार बच्चे एक साथ जन्मे हैं. डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स के द्वारा उनकी सेफ डिलीवरी कराई गई है. उन्होंने चार बच्चों का जन्म दिया है. बच्चों का वजन बेहद कम है, लेकिन वे जीवित अवस्था और अच्छी स्थिति में थे. इसलिए उन्हें राज्य स्तरीय 108 गाड़ी के साथ को-ऑर्डिनेशन बना कर छिंदवाड़ा जिला अस्पताल भेजा गया. 

डॉक्टर ने बताया कि यह हाई रिस्क प्रेग्नेंसी होती है, जिसमें बच्चों और मां सभी पर खतरा बना रहता है. सभी को सुरक्षित रखने के लिए डॉक्टरों की टीम लगी हुई है और उन्हें सेफली छिंदवाड़ा जिला अस्पताल भेज दिया गया है. 

ये भी पढ़िए- 'बाबूजी के लिए ले जा रहे थे, बीमार हैं', शराब के साथ पकड़ाया जवान, SP ने लिया ये बड़ा एक्शन

Input By : सचिन पांडेय
Published at : 23 Dec 2025 07:52 AM (IST)
Tags :
Health Department Chhindwara MP News MADHYA PRADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Chinese Air Force: चीन ने राफेल के सामने उतारे J-16, वीडियो ने दुनिया को चौंकाया, कौन किस पर पड़ा भारी
चीन ने राफेल के सामने उतारे J-16, वीडियो ने दुनिया को चौंकाया, कौन किस पर पड़ा भारी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र कैडर में NIA चीफ सदानंद दाते की री-एंट्री, 26/11 हमले में निभा चुके हैं मुख्य भूमिका
महाराष्ट्र कैडर में NIA चीफ सदानंद दाते की री-एंट्री, 26/11 हमले में निभा चुके हैं मुख्य भूमिका
विश्व
India Vs Vietnam Currency: वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
क्रिकेट
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | Humayun Kabir | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Aravali Hills: प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिया हर सवाल का जवाब| Hills Protest | abp News
Aravali Hills: अरावली विवाद को लेकर जगह-जगह विरोध | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
Aravali Hills: राजस्थान के सिरोही में बड़ा प्रदर्शन | Hills Protest | Aravali Protest | abp News
CM Yogi VS Akhilesh Yadav: 'दो नमूने' पर हो गया योगी VS अखिलेश...किसने क्या कहा? | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Chinese Air Force: चीन ने राफेल के सामने उतारे J-16, वीडियो ने दुनिया को चौंकाया, कौन किस पर पड़ा भारी
चीन ने राफेल के सामने उतारे J-16, वीडियो ने दुनिया को चौंकाया, कौन किस पर पड़ा भारी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र कैडर में NIA चीफ सदानंद दाते की री-एंट्री, 26/11 हमले में निभा चुके हैं मुख्य भूमिका
महाराष्ट्र कैडर में NIA चीफ सदानंद दाते की री-एंट्री, 26/11 हमले में निभा चुके हैं मुख्य भूमिका
विश्व
India Vs Vietnam Currency: वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
वियतनाम में ले जाएंगे 1 लाख तो बन जाएंगे बड़े रईस, जानें कितनी हो जाएगी कीमत
क्रिकेट
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
महिला क्रिकेटरों की हो गई चांदी, घरेलू मैचों की फीस में हुआ बंपर इजाफा, जानिए सबकुछ
बॉलीवुड
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
हेल्थ
सर्दियों में शरीर को रखना है गर्म, डाइट में शामिल करें ये पावरफुल ड्राई फ्रूट्स
सर्दियों में शरीर को रखना है गर्म, डाइट में शामिल करें ये पावरफुल ड्राई फ्रूट्स
ट्रेंडिंग
समय के आगे मेयर भी बेबस, उद्घाटन ट्रेन ने नहीं किया नेता जी का इंतजार, तांकती रह गई भीड़- वीडियो वायरल
समय के आगे मेयर भी बेबस, उद्घाटन ट्रेन ने नहीं किया नेता जी का इंतजार, तांकती रह गई भीड़- वीडियो वायरल
नौकरी
NABARD में नौकरी का शानदार मौका, 3 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
NABARD में नौकरी का शानदार मौका, 3 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget