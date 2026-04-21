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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश'10000 लोग भेज कर बंगले में...', MP में बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने SDOP को दी धमकी

'10000 लोग भेज कर बंगले में...', MP में बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने SDOP को दी धमकी

MP News In Hindi: पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी ने लापरवाही पूर्वक स्कूल जा रही छात्राओं को टक्कर मार दी. अब कार्रवाई होने पर उन्होंने एसडीओपी को धमकी दे दी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 21 Apr 2026 07:57 AM (IST)
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मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बोल बिगड़ गए हैं. विधायक ने खुलकर IPS करैरा SP-SDOP को धमकी दे दी है. उन्होंने एसपी से पूछा कि दिल्ली से किसके आदेश पर कार्रवाई कर रहे हैं? क्या मोदी, या अमित शाह या सिंधिया आदेश दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि 15 दिन में एसपी और SDOP जवाब दें.

वहीं उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि 10000 लोग भेज कर SDOP के बंगले में गोबर भरवा दूंगा. मेरा मुक्का पहले ढाई किलो का था, अब ढाई सौ किलो का हो गया है. एसडीओपी की बेचैनी दूर कर दूंगा. पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी ने शुक्रवार (17 अप्रैल) को लापरवाही पूर्वक थार वाहन दौड़ाते हुए बाइक से जा रहे 3 युवकों और स्कूल जा रही 2 छात्राओं को टक्कर मार दी. 

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'एसडीओपी के घर को गोबर से भरवा दूंगा'

इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन हादसे का शिकार सभी घायल हो गए. हादसे के बाद प्रीतम लोधी की नाराजगी साफ दिखाई दी. सोशल मीडिया मैं एसडीओपी को धमकी देने के अंदाज में कहा 15 दिन में अगर एसडीओपी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं करेरा जाकर 10000 आदमी ले जाकर एसडीओपी के घर को गोबर से भरवा दूंगा.

पांच लोगों को कार से कुचलने के आरोप के बाद बीजेपी विधायक पुलिस प्रशासन को खुली धमकियां दे रहे हैं. इस हादसे के बाद विधायक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर प्रतिक्रिया देते हुए खुद को जनता के लिए सर्वोपरी बताया था. उन्होंने लिखा था कि विधायक के लिए पुत्र परिवार बड़ा नहीं होता जनता सर्वोपरि है. पुलिस प्रशासन से उम्मीद है कि करैरा के पीड़ितों को न्याय दिलवाए. 

पहले बनाई जिम्मेदार प्रतिनिधि की छवि

बीजेपी विधायक ने पोस्ट के जरिए एक जिम्मेदारी प्रतिनिधि की छवि बनाई, लेकिन अब वे खुले तौर पर धमकियां दे रहे हैं. पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए कार्रवाई के बाद उन्होंने अधिकारियों के घर में गोबर भरवाने की बात कही है. इस मामले पर विधायक ने एसडीओपी आयुष जाखर को चुनौती दे दी है.

विधायक ने एसडीओपी को धमकी देते हुए कहा कि तुम कह रहे हो यहां दिख मत जाना. मैं पूछता हूं कि क्या तेरे डैडी की है करैरा. लेकिन अब कहना चाहता हूं कि वो आएगा भी और करैरा में चुनाव भी लड़ेगा. तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना. इस दौरान उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर हमारे खिलाफ गलत आरोप लगाओगे, गलत तरीके से जांच करोगे और दवाब बनाओगे तो हम सहन नहीं करेंगे. इसका जवाब भी दिया जाएगा. 

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Published at : 21 Apr 2026 07:57 AM (IST)
Tags :
BJP Pritam Lodhi Shivpuri News MADHYA PRADESH NEWS
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