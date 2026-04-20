मध्य प्रदेश: इंदौर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, फिनायल पीने का आरोप, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड

इंदौर में पुलिस कस्टडी के दौरान एक गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहां पूछताछ के लिए लाए गए एक युवक की मौत हो गई. मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र के भागीरथपुरा चौकी का है. जहां मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में 45 वर्षीय रामजी पिता रमेशचंद्र झा को लाया गया था. पूछताछ के दौरान युवक ने कथित रूप से फिनायल जैसे जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत अचानक बिगड़ गई.

पुलिस ने तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

मोटर साइकिल चोरी के आरोपी में किया था गिरफ्तार

बाणगंगा थाना सियाराम गुर्जर ने बताया कि मृतक रामजी झा बाणगंगा क्षेत्र के शीतल नगर का रहने वाला था उसे मोटर साइकिल चोरी की विषय में पूछताछ के लिए चौकी पर लाए थे. तस्दीक के लिए उसे उसके घर पर ले गए जिसके बाद चौकी पर बैठाया था. मृतक द्वारा शाम 7 बजे करीब मटके के पास रखी फिनायल पी ली थी. तबियत बिगड़ने पर हॉस्पिटल ले गए जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, मृतक के ऊपर पहले से तीन अपराध चोरी सहित अवैध शराब बिक्री के दर्ज है. फिलहाल मर्ग कायम कर लिया गया है जो भी जांच में आएगा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.

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लापरवाही के आरोप में दो पुलिसकर्मी सस्पेंड

सूत्रों के अनुसार, इस मामले में लापरवाही के आरोप में दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है. पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस कस्टडी में हुई इस मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह आत्महत्या थी या किसी तरह की लापरवाही.

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