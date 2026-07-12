मध्य प्रदेश: टिकट विवाद के बीच दतिया पहुंचे डिप्टी CM देवड़ा, मां पीतांबरा से मांगा आशीर्वाद  

मध्यप्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा को टिकट न दिए जाने पर खूब बवाल हुआ. अब असंतोष को शांत करने में पार्टी जुट गई है. पार्टी ने 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए नरोत्तम मिश्रा के बजाय आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई.

टिकट बदलने के फैसले के विरोध में शुक्रवार को नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को करीब 12 घंटे तक जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में पथराव भी हुआ, जिसमें दतिया के पुलिस अधीक्षक समेत कई जवान घायल हो गए. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और कई लोगों को हिरासत में लिया गया.

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देवड़ा ने मां पीतांबरा से मांगा आशीर्वाद

उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा शनिवार शाम दतिया पहुंचे. उन्होंने प्रसिद्ध मां पीतांबरा मंदिर में पूजा-अर्चना की और स्थानीय भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने पार्टी के अंदर चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए देवी से प्रार्थना की है, तो देवड़ा ने कहा, ‘‘मैंने मां से सभी के लिए आशीर्वाद मांगा है. सभी के कल्याण और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है.’’

उन्होंने आगे कहा कि बड़े परिवार में छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं और उनका समाधान भी हो जाता है. देवड़ा ने स्थानीय स्तर पर मुलाकातें कीं और रविवार से चुनाव प्रचार शुरू करने की जानकारी दी. उन्होंने दावा किया कि दतिया में सब कुछ सामान्य है.

पार्टी नेतृत्व का प्रयास

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल रविवार को दतिया पहुंच रहे हैं. पार्टी सूत्रों के अनुसार, शांत स्वभाव वाले जगदीश देवड़ा को तनाव कम करने के उद्देश्य से भेजा गया है. इस बीच, नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल से मुलाकात की. बैठक में संगठनात्मक मुद्दों और उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई.

भाजपा ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि संगठन सर्वोपरि है और सभी कार्यकर्ता पार्टी के फैसलों के साथ मजबूती से खड़े हैं. पार्टी ने कुछ कार्यकर्ताओं के इस्तीफों को भावनात्मक प्रतिक्रिया बताते हुए उन्हें स्वीकार न करने का फैसला किया है. बयान में सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर उम्मीदवार आशुतोष तिवारी की जीत सुनिश्चित करने की अपील की गई है.

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