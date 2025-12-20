मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मेट्रो ट्रेन परिचालन प्रारंभ होने पर शनिवार की शाम सुभाष नगर से एम्स मेट्रो स्टेशन तक 7 किलोमीटर का सफर किया. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी उनके साथ यात्रा की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मेट्रो ट्रेन से विकास को पंख लग जाते हैं. विकास की नई कहानी शुरू हो जाती है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एम्स मेट्रो रेल स्टेशन पर उपस्थित नागरिकों और मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सफर के दौरान भी अनेक यात्रियों से बातचीत की और उनके अनुभव जाने. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल में की गई इस मेट्रो ट्रेन यात्रा में अपना अनुभव बताते हुए कहा कि ऊंचाई पर बने ट्रेक से ट्रेन यात्रा करते हुए दोनों ओर शहर की हरियाली और सुंदरता देखने का अनुभव भी अपने आप में बेजोड़ है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल में यह शहरी ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में बड़ी सौगात है.

262 विकास कार्यों की की गई है शुरुआत

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी यात्रियों सहित एम्स आने वाले रोगियों और नागरिकों के लिए यह महत्वपूर्ण सुविधा है. उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री खट्टर का अभिनंदन किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंदौर मेट्रो से जुड़ी समस्या को भी केंद्र सरकार हल कर रही है. आवश्यक धनराशि भी प्रदान कर रही है. मध्य प्रदेश में शहरी विकास योजनाओं में भारत सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है. आज ही 262 विकास कार्यों की शुरुआत की गई है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने तो मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ पर समस्त राज्य की जनता को बधाई दी.

भोपालवासियों को मेट्रो ट्रेन प्रारंभ होने पर दी बधाई

केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने भोपाल को मिली इस विशेष सुविधा को समय की बचत और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने भोपालवासियों को मेट्रो ट्रेन प्रारंभ होने पर बधाई दी. इस अवसर पर भोपाल मेट्रो रेल कार्पोरेशन के पदाधिकारी, अनेक जनप्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित थे.