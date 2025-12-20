हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशखत्म हुआ इंतजार! भोपाल में मेट्रो शुरू, CM मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया सफर

खत्म हुआ इंतजार! भोपाल में मेट्रो शुरू, CM मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया सफर

MP News: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री खट्टर के साथ भोपाल मेट्रो में सुभाष नगर से एम्स तक यात्रा की। उन्होंने मेट्रो को विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया और यात्रियों से बातचीत की.

By : अंबुज पांडेय | Updated at : 20 Dec 2025 11:20 PM (IST)
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मेट्रो ट्रेन परिचालन प्रारंभ होने पर शनिवार की शाम सुभाष नगर से एम्स मेट्रो स्टेशन तक 7 किलोमीटर का सफर किया. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी उनके साथ यात्रा की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मेट्रो ट्रेन से विकास को पंख लग जाते हैं. विकास की नई कहानी शुरू हो जाती है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एम्स मेट्रो रेल स्टेशन पर उपस्थित नागरिकों और मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सफर के दौरान भी अनेक यात्रियों से बातचीत की और उनके अनुभव जाने. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल में की गई इस मेट्रो ट्रेन यात्रा में अपना अनुभव बताते हुए कहा कि ऊंचाई पर बने ट्रेक से ट्रेन यात्रा करते हुए दोनों ओर शहर की हरियाली और सुंदरता देखने का अनुभव भी अपने आप में बेजोड़ है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल में यह शहरी ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में बड़ी सौगात है.

262 विकास कार्यों की की गई है शुरुआत 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी यात्रियों सहित एम्स आने वाले रोगियों और नागरिकों के लिए यह महत्वपूर्ण सुविधा है. उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री खट्टर का अभिनंदन किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंदौर मेट्रो से जुड़ी समस्या को भी केंद्र सरकार हल कर रही है. आवश्यक धनराशि भी प्रदान कर रही है. मध्य प्रदेश में शहरी विकास योजनाओं में भारत सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है. आज ही 262 विकास कार्यों की शुरुआत की गई है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने तो मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ पर समस्त राज्य की जनता को बधाई दी.

भोपालवासियों को मेट्रो ट्रेन प्रारंभ होने पर दी बधाई

केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने भोपाल को मिली इस विशेष सुविधा को समय की बचत और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने भोपालवासियों को मेट्रो ट्रेन प्रारंभ होने पर बधाई दी. इस अवसर पर भोपाल मेट्रो रेल कार्पोरेशन के पदाधिकारी, अनेक जनप्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित थे.

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Published at : 20 Dec 2025 10:49 PM (IST)
MP News MOHAN YADAV
