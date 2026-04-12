भोपाल के खतरनाक 90 डिग्री मोड़ वाले ब्रिज की बदलेगी सूरत, 10 महीने बाद बदलेगा डिजाइन

भोपाल के ऐशबाग इलाके में बना 90 डिग्री मोड़ वाला विवादित ब्रिज अब आखिरकार सुधार की राह पर है. करीब 10 महीने तक चली चर्चा, आलोचना और विभागों के बीच खींचतान के बाद इसकी डिजाइन बदलने पर सहमति बन गई है. यह वही ब्रिज है जो अपने खतरनाक मोड़ की वजह से लंबे समय तक चर्चा और सोशल मीडिया पर मजाक का विषय बना रहा.

क्यों नहीं खुल पाया था ब्रिज?

यह पुल PWD और इंडियन रेलवे की संयुक्त परियोजना है. जून 2025 में इसका निर्माण पूरा हो गया था, लेकिन डिजाइन में खामी होने के कारण इसे जनता के लिए खोला नहीं जा सका. सबसे बड़ी समस्या इसका 90 डिग्री का तीखा मोड़ था, जिसे विशेषज्ञों ने बेहद खतरनाक बताया था. लोगों को डर था कि यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.

अब इस ब्रिज की डिजाइन में जरूरी बदलाव किए जाएंगे ताकि इसे सुरक्षित बनाया जा सके. अधिकारियों के मुताबिक, खतरनाक 90 डिग्री मोड़ को चौड़ा किया जाएगा और जहां पहले मोड़ काफी संकरा था, वहां अब ज्यादा जगह दी जाएगी.

इसके साथ ही पूरे ब्रिज की चौड़ाई भी बढ़ाई जाएगी, जिससे वाहन चालकों को चलने में आसानी होगी और विजिबिलिटी भी बेहतर होगी. इन बदलावों के बाद इस पुल पर ट्रैफिक चलाना पहले के मुकाबले काफी सुरक्षित हो जाएगा.

जल्द शुरू होगा काम

जानकारी के अनुसार, अगले 4-5 दिनों में ही सुधार का काम शुरू कर दिया जाएगा. खास बात यह है कि जिस ठेकेदार ने इस ब्रिज का निर्माण किया था, वही अब इसमें सुधार का काम भी करेगा.

हाल ही में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में PWD और इंडियन रेलवे के बीच चल रहा विवाद खत्म कर लिया गया है, जिससे अब काम में कोई रुकावट नहीं रहेगी.

करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से बना यह ब्रिज शुरुआत से ही विवादों में रहा है. डिजाइन की कमी के चलते लोगों ने इस पर सवाल उठाए और इसे सही करने की मांग लगातार की जाती रही. अब जब बदलाव पर सहमति बन गई है, तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यह ब्रिज पूरी तरह सुरक्षित होकर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा.