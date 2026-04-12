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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP News: कटनी जंक्शन पर 163 नाबालिग को बचाया गया, बिहार से मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे थे महाराष्ट्र

MP News: कटनी जंक्शन पर 163 नाबालिग को बचाया गया, बिहार से मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे थे महाराष्ट्र

MP News In Hindi: कटनी रेलवे स्टेशन पर पटना-पूर्णा एक्सप्रेस में RPF ने महाराष्ट्र ले जाए जा रहे करीब 163 नाबालिग बच्चों को बचाया. बच्चों को बिहार के अररिया से मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 12 Apr 2026 06:56 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर एक बड़े अभियान के तहत रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पटना-पूर्णा एक्सप्रेस से महाराष्ट्र ले जाए जा रहे करीब 163 नाबालिग बच्चों को बचाया. इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी अधिकारियों ने रविवार (12 अप्रैल) को दी.

अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में आठ लोगों को बिना टिकट और वैध दस्तावेजों के यात्रा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बच्चों को बिहार के अररिया इलाके से महाराष्ट्र के लातूर ले जाया जा रहा था, जहां उनसे मजदूरी कराए जाने की आशंका जताई जा रही है.

बचाव अभियान में सभी बच्चे 6 से 13 साल के पाए गए

कटनी, जो पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर डिवीजन के अंतर्गत एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, वहां आरपीएफ को पहले से ही गुप्त सूचना मिली थी. संदेह होने पर जब जांच की गई तो पाया गया कि बच्चों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे. इसके बाद रात करीब 8:30 बजे से संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया गया, जो रविवार (12 अप्रैल) तड़के तक चला. बचाए गए सभी बच्चे 6 से 13 साले के बताए जा रहे हैं.

रेलवे पुलिस ने इस मामले में बिहार के विभिन्न जिलों के आठ आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 143(4) के तहत मामला दर्ज किया है. यह धारा 18 साल से कम आयु के बच्चे की तस्करी से संबंधित है और इसमें एक अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है, जो 10 साल के लिए होती है. इसमें आजीवन कारावास और जुर्माने के भी प्रावधान हैं.

सभी बच्चों की काउंसलिंग कर, मात-पिता से संपर्क

अधिकारियों के मुताबिक, बाल कल्याण समिति से पहले ही सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में बच्चों को संदिग्ध परिस्थितियों में राज्य से बाहर ले जाया जा रहा है. सुरक्षाकर्मी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर तैनात थे और ट्रेन के पहुंचते ही उन्होंने डिब्बों की तलाशी लेकर बच्चों को सुरक्षित अपने संरक्षण में ले लिया.

बाल संरक्षण अधिकारी मनीष तिवारी ने बताया कि सभी बच्चों की काउंसलिंग की जा रही है और उनके माता-पिता से संपर्क करने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है. कुछ बच्चों को कटनी में ही रखा गया है, जबकि अन्य को जबलपुर की बाल संरक्षण इकाइयों में देखरेख के लिए भेजा गया है, जहां उनकी पहचान, उम्र और यात्रा के उद्देश्य की पुष्टि की जा रही है.

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Published at : 12 Apr 2026 06:56 PM (IST)
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