भोपाल में आधी रात को बड़ा प्रशासनिक बदलाव! 11 IAS समेत कई अफसरों के तबादले, देखें पूरी लिस्ट

भोपाल में आधी रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया, जिसमें 11 आईएएस और 4 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले हुए. यह आदेश राज्य शासन ने जारी किए और कई विभागों की जिम्मेदारियों में व्यापक बदलाव किया गया. कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे गए.

इस फेरबदल में मनीष सिंह को एक बार फिर जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें आयुक्त जनसंपर्क के साथ परिवहन सचिव और कई अन्य संस्थाओं का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. चार महीने में ही जनसंपर्क विभाग में बदलाव किया गया है.

तबादलों में इनके भी नाम शामिल

दीपक कुमार सक्सेना, जो जनसंपर्क आयुक्त थे, उन्हें अब आबकारी आयुक्त, ग्वालियर बनाया गया है. वहीं आबकारी आयुक्त रहे अभिजीत अग्रवाल को प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल नियुक्त किया गया है. अजय गुप्ता को किसान कल्याण एवं कृषि विकास से हटाकर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जबलपुर का प्रबंध संचालक बनाया गया है.

उमाशंकर भार्गव की राजभवन से आठ महीने में वापसी हुई है और उन्हें संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास बनाया गया है. सुनील दुबे को उप सचिव, राजभवन, भोपाल नियुक्त किया गया है. संघमित्रा गौतम को जिला पंचायत, आलीराजपुर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है.

वरिष्ठ अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी

अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, कृषि उत्पादन आयुक्त, पर्यावरण विभाग, पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक एप्को और आयुक्त खाद्य सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. प्रमुख सचिव संदीप यादव को वन विभाग का प्रमुख सचिव और प्रवासी भारतीय विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

अन्य तबादले

नंदा भलावे कुशरे को अपर परियोजना संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल तथा उप सचिव बनाया गया है. कमल सोलंकी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायसेन की जिम्मेदारी दी गई है. शिवशेखर शुक्ला को अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, संस्कृति विभाग, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के साथ स्वराज संस्थान और भारत भवन की जिम्मेदारी सौंपी गई है.