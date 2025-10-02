हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशओंकारेश्वर के 10 KM के दायरे में नहीं जलाए जाते रावण-कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले, मनाया जाता है अनोखा दशहरा

ओंकारेश्वर के 10 KM के दायरे में नहीं जलाए जाते रावण-कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले, मनाया जाता है अनोखा दशहरा

Omkareshwar Dussehra: मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में दशहरा अनोखे ढंग से मनाया जाता है. यहां रावण का पुतला नहीं जलाया जाता क्योंकि रावण को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 02 Oct 2025 07:59 PM (IST)
देशभर में आज रावण के पुतले जलाकर असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा मनाया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश का एक ऐसा स्थान है जहां रावण के पुतले को नहीं जलाया जाता है आइए जानते हैं क्या है परंपरा और कब से है चली आ रही है .

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित पवित्र ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक, धार्मिक आस्था और परंपराओं की अद्वितीय नगरी है. यहां विजयादशमी (दशहरा) पर्व का उत्सव पूरे हर्षोल्लास और भव्य परंपरा के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस नगरी की एक विशेषता है यहां कभी रावण दहन नहीं किया जाता.

इसीलिए नहीं रही रावण दहन की परंपरा 

ओंकारेश्वर के लोगों का मानना है कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था. उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने ही सिर भगवान को अर्पित कर दिए थे. इसीलिए यहां रावण दहन की परंपरा नहीं रही.

हालांकि स्थानीय पुजारियों और विद्वानों का कहना है कि यह केवल भक्ति का कारण नहीं है. ओंकारेश्वर पंडा संघ के अध्यक्ष पंडित नवल किशोर शर्मा ने कहां भगवान भोलेनाथ का भक्त था रावण उसके जैसा भक्त ना कभी हुआ न आगे होगा यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही जिसका पालन नगर वासी एवं सभी लोग कर रहे हैं. वहीं मंदिर के सायंकालीन पुजारी पंडित व्यमवकेश्वर दीक्षित बताते हैं कि यह परंपरा बहुत पुरानी है और नगरवासियों ने इसे पीढ़ियों से निभाया हैं.

ऐसे मनाया जाता है यहां दशहरा

यहां रावण दहन न होते हुए भी विजयादशमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. भगवान ओंकारेश्वर की भव्य सवारी मंदिर परिसर से शाम 7 बजे पूजा-अर्चना और आरती के बाद निकलती है. सवारी नगर के मुख्य बाजार होते हुए खेड़ापति हनुमान मंदिर पहुंचती है, जहां पर शमी वृक्ष की पूजा होती है. इसके बाद भगवान की सवारी मंदिर लौटती है और फिर नगरवासी राजमहल पहुंचते हैं.

राजमहल में राजा राव पुष्पेंद्र सिंह गद्दी पर विराजमान होते हैं. नगर की जनता उन्हें विजयादशमी की शुभकामनाएं देती है और बदले में राजा अपनी प्रजा को श्रीफल और प्रसाद देकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं. यह दृश्य अपने आप में एक अनूठा दशहरा मिलन समारोह बन जाता है, जहां आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया जाता है.

किवदंती और प्रचलित मान्यता के अनुसार, ओंकारेश्वर से 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित किसी भी गांव में रावण दहन नहीं होता. प्राचीन काल से चली आ रही इस परंपरा को आज भी यहां के लोग मानते हैं.

समीपवर्ती ग्राम शिवकोठी के कुछ युवाओं ने रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया था. लेकिन इसके बाद पूरे गांव में भयानक विवाद हो गया गांव दो भागों में बंट गया, महिलाएं आपस में बोलचाल बंद कर बैठीं और पुरुषों ने भी एक-दूसरे से मेल-मिलाप बंद कर दिया. धार्मिक कार्यक्रमों में आना-जाना रुक गया और गांव का सामाजिक ताना-बाना टूट गया. अंततः गांव के बुजुर्ग आगे आए, समझौता कराया और यह संकल्प लिया कि भविष्य में गांव में कभी रावण दहन नहीं होगा.

ओंकारेश्वर में विजयादशमी का क्या है मूल संदेश

ओंकारेश्वर में विजयादशमी का मूल संदेश यह है कि बाहरी रावण को जलाने की जगह, इंसान को अपने भीतर की बुराइयों को खत्म करना चाहिए. यहां दशहरे के दिन प्रतीकात्मक रूप से यह माना जाता है कि रावण की बुराइयां ही जलती हैं, जबकि पुतला दहन की परंपरा नहीं निभाई जाती.

ओंकारेश्वर की यह अनूठी परंपरा हमें बताती है कि त्योहार का असली महत्व केवल दिखावे या पुतला जलाने में नहीं, बल्कि उसके पीछे के संदेश को समझने में है. यहां दशहरा पर्व भगवान ओंकारेश्वर की सवारी, राजपरिवार के साथ मिलन और आपसी भाईचारे के उत्सव के रूप में मनाया जाता है.

यही कारण है कि ओंकारेश्वर और उसके आसपास के गांवों में आज भी रावण दहन नहीं होता और यह परंपरा लोगों की आस्था और विश्वास के साथ जीवित है.

Input By : शेख शकील
Published at : 02 Oct 2025 07:59 PM (IST)
