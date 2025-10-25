इंदौर: ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़, कैलाश विजयवर्गीय बोले- कड़ा एक्शन लेंगे

मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ियों से छेड़छाड़ का प्रयास किया गया पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार किया है. यह घटना उस वक्त हुई जब दोनों खिलाड़ी होटल से कैफे जा रही थीं. तभी बाइक सवार एक युवक ने उनमें से एक खिलाड़ी को छूने का प्रयास किया. खिलाड़ियों ने तुरंत इसकी जानकारी अपने टीम मैनेजमेंट और पुलिस को दी.

पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी. मामले पर कैलाश विजयवर्गीय ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इस मामले पर उन्होंने कहा, अगर ऐसा हुआ है तो शर्मनाक है. आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कैलाश विजवर्गीय ने मामले पर दी प्रतिक्रिया

वही इस घटना पर राज्य के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कड़ा बयान दिया है. महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ के मामले पर कैलाश विजयवर्गीय ने प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि, इस तरह की घटना अगर हुई है तो यह बेहद शर्मनाक है. जिन्होंने किया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. उन्होंने आगे कहा कि जिसने भी यह किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि यह देश के सम्मान की बात है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना उस वक्त हुई जब दोनों खिलाड़ी होटल से कैफे जा रही थीं. तभी बाइक सवार एक युवक ने उनमें से एक खिलाड़ी को छूने का प्रयास किया. खिलाड़ियों ने तुरंत इसकी जानकारी अपने टीम मैनेजमेंट और पुलिस को दी. एमआईजी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

घटना पर पुलिस ने दी यह जानकारी

मामले पर डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया टीम के सुरक्षा इंचार्ज की ओर से शिकायत की गई थी. शिकायत में बताया गया कि दो महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ हुई है. इस मामले पर तत्काल एफआईर दर्ज करते हुए आरोपी की पहचान करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है.

आरोपी की पहचान अकील के रूप में हुई है. आरोपी हरियाणा का रहने का वाला है, लेकिन वर्तमान में आजादनगर में रहता है. 6 घंटे का ऑपेरशन चलाकर पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है. वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी का अपराधिक इतिहास भी है. फिलहाल पूछताछ चल रही है जिसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा.

घटना पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने क्या कहा?

विधायक रामेश्वर शर्मा ने मामले पर कहा कि, ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने आगे कहा मोहन यादव की सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपराधी अकील को पकड़ लिया है.

अकील पर NSA की कार्यवाही की जाएगी, साथ ही सार्वजनिक जुलूस भी निकाला जाएगा. इंदौर जो साफ सफाई और संस्कार के लिए दुनिया में पहचाना जाता है उस इंदौर को बदनाम करने की साजिश अकील ने की है. विधायक ने कहा, निश्चित रूप से बेटी ऑस्ट्रेलिया की हो या इंग्लैंड की उसकी सुरक्षा की गारंटी हमारी है