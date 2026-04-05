हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP: अनूपपुर में इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, CM मोहन यादव ने किया मुआवजे का ऐलान

MP: अनूपपुर में इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, CM मोहन यादव ने किया मुआवजे का ऐलान

Anuppur Building Collapse: अनूपपुर जिले के कोतमा में अग्रवाल लॉज नामक चार मंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, आईएएनएस | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 05 Apr 2026 03:48 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा कस्बे में शनिवार शाम एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया. यहां बस स्टैंड के पास स्थित चार मंजिला 'अग्रवाल लॉज' की इमारत अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गई. इस खौफनाक हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या रविवार को बढ़कर 3 हो गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है, साथ ही मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं.

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें पिछले 18 घंटे से अधिक समय से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं. क्रेन और भारी मशीनों की मदद से रविवार (5 अप्रैल) सुबह करीब 11 बजे मलबे से एक महिला का शव निकाला गया, जिसकी फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है. इससे पहले दो रिश्तेदारों के शव बरामद किए गए थे. मलबे से अब तक 5 लोगों को निकाला जा चुका है, जिनमें 3 की मौत हो चुकी है और अन्य घायलों का इलाज जारी है. अभी भी कुछ और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है.

CM मोहन यादव ने किया मुआवजे का ऐलान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर घटना पर शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की. प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख रुपये (मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान), 4 लाख रुपये (संबल योजना) और 1 लाख रुपये (रेडक्रॉस) की सहायता राशि दी जाएगी. घायलों को 2 लाख रुपये (मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान) और 50 हजार रुपये (रेडक्रॉस) की राशि दी जाएगी.

क्या रही इमारत गिरने की वजह?

लगभग 10 साल पुरानी अग्रवाल लॉज की इमारत शनिवार शाम 5:30 से 5:50 के बीच एक जोरदार धमाके की आवाज के साथ जमींदोज हो गई. स्थानीय लोगों के अनुसार, लॉज के ठीक बगल में 20x50 फीट के एक प्लॉट पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके लिए 12 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था. इस गड्ढे में पानी भर जाने के कारण लॉज की नींव कमजोर हो गई, जो हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है. अधिकारियों ने भी माना है कि पास में चल रहे अंडरग्राउंड निर्माण कार्य की वजह से यह हादसा हो सकता है.

मंत्री और प्रशासन मौके पर मुस्तैद, जांच के आदेश

मध्य प्रदेश के मंत्री दिलीप अहीरवार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरा प्रशासन मौके पर तैनात है. जिला कलेक्टर हर्षल पंचोली और पुलिस अधीक्षक (SP) मोती उर रहमान लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं. प्रशासन ने घटना के सटीक कारणों और निर्माण या सुरक्षा मानकों में बरती गई किसी भी लापरवाही का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं.

और पढ़ें
Published at : 05 Apr 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
Anuppur News MP News MOHAN YADAV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
MP: अनूपपुर में इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, CM मोहन यादव ने किया मुआवजे का ऐलान
MP: अनूपपुर में इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, CM मोहन यादव ने किया मुआवजे का ऐलान
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के अनूपपुर में चार मंजिला बिल्डिंग ढहने से दो लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
मध्य प्रदेश के अनूपपुर में चार मंजिला बिल्डिंग ढहने से दो लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
मध्य प्रदेश
MP News: न डीजे, न लग्जरी कार, सादगी की मिसाल बनी बालाघाट की बारात, बैलगाड़ी से दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा
एमपी: न डीजे, न लग्जरी कार, सादगी की मिसाल बनी बालाघाट की बारात, बैलगाड़ी से दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा
मध्य प्रदेश
MP: अनूपपुर में 3 मंजिला बिल्डिंग से हादसा, एक की मौत, 8 से 10 लोगों के दबे होने की आशंका
अनूपपुर में 3 मंजिला बिल्डिंग से हादसा, एक की मौत, 8 से 10 लोगों के दबे होने की आशंका
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जंग में ट्रंप की 'टॉकिंग स्ट्राइक' ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Iran- Israel War: पायलट के बदले होगी बड़ी सौदेबाजी? बुशहर के बाद करज बना जंग का मैदान ! | ABP News
Chitra Tripathi: ट्रंप की ये चूक बन गई सबसे बड़ी मुसीबत! | Iran US Israel Wa | Trump | Netanyahu
MP News: घर के बाहर बैठे लोगों पर कुत्ते का खूनी हमला, सीसीटीवी देख दहल जाएंगे आप। Indore CCTV
Sandeep Chaudhary: ईरान का इंतकाम...ट्रंप मांगे संघर्ष विराम ! | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran War: 23 साल बाद दुश्मन ने गिराया अमेरिकी फाइटर जेट, ईरान के हमले ने किया बड़ा नुकसान, जानें सब कुछ
23 साल बाद दुश्मन ने गिराया अमेरिकी फाइटर जेट, ईरान के हमले ने किया बड़ा नुकसान, जानें सब कुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब सिर्फ ढाई घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से देहरादून, 14 अप्रैल को PM मोदी करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन
अब सिर्फ ढाई घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली से देहरादून, 14 अप्रैल को PM मोदी करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन
क्रिकेट
तुषार पांडे ने की कमाल की गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 11 रन, देखें आखिरी ओवर का रोमांच
तुषार पांडे ने की कमाल की गेंदबाजी, गुजरात टाइटंस को नहीं बनाने दिए 6 गेंद में 11 रन, देखें आखिरी ओवर का रोमांच
इंडिया
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
बॉलीवुड
फटे-पुराने जूतों में नजर आए सलमान खान, बाद में निकले महंगे लग्जरी शूज!
फटे-पुराने जूतों में नजर आए सलमान खान, बाद में निकले महंगे लग्जरी शूज!
विश्व
NASA Artemis II Mission: 53 साल में पहली बार इंसानी आंखों से देखा गया चांद का ये हिस्सा, आर्टेमिस II मिशन से आई ऐतिहासिक तस्वीर
53 साल में पहली बार इंसानी आंखों से देखा गया चांद का ये हिस्सा, आर्टेमिस II मिशन से आई ऐतिहासिक तस्वीर
एग्रीकल्चर
एमपी में इस दिन से शुरू होगी गेहूं की खरीद, सरकार ने किया नई तारीखों का ऐलान
एमपी में इस दिन से शुरू होगी गेहूं की खरीद, सरकार ने किया नई तारीखों का ऐलान
लाइफस्टाइल
Mosquito Reproduction And Feeding: अब मच्छर भूल जाएंगे इंसान का खून चूसना? कोलंबिया यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च ने मचाई खलबली
अब मच्छर भूल जाएंगे इंसान का खून चूसना? कोलंबिया यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च ने मचाई खलबली
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget