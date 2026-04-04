आज के दौर में जहां शादियों में डीजे, चमक-दमक और लग्जरी गाड़ियों का चलन बढ़ता जा रहा है, वहीं बालाघाट जिले के कटंगी तहसील के सेलवा गांव में निकली एक बारात ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इस बारात में ना शोर-शराबा था, ना महंगी गाड़ियों की लाइन बल्कि सादगी और परंपरा की खूबसूरती देखने को मिली.

सेलवा गांव से दूल्हा अंकित देशमुख की बारात करीब 10 किलोमीटर दूर सीताखोह गांव तक पहुंची. इस दौरान बारात पूरी तरह पारंपरिक अंदाज में नजर आई. बैलगाड़ियों को बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया था और बैलों को भी खास तौर पर तैयार किया गया था. बाराती लाइन से चलते हुए इस अनोखी बारात का हिस्सा बने.

शाम के समय जब बारात निकली तो आसपास के गांवों के लोग इसे देखने के लिए उमड़ पड़े. हर कोई इस नजारे को देखकर खुश नजर आया, मानो पुराने समय की झलक फिर से जीवंत हो गई हो.

डीजे नहीं, बांसुरी और डपली की धुन

इस बारात की सबसे खास बात रही इसका संगीत. जहां आमतौर पर तेज आवाज वाले डीजे का इस्तेमाल होता है, वहीं यहां बांसुरी और डपली की मधुर धुन सुनाई दी. इन पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आवाज पर बाराती झूमते नजर आए.

स्थानीय कलाकारों ने बताया कि पहले इस तरह का संगीत बहुत लोकप्रिय था, लेकिन समय के साथ यह परंपरा कम होती गई. अब ऐसे आयोजनों से उन्हें फिर से काम मिलने लगा है, जिससे उनकी कला भी जीवित रह रही है.

बुजुर्गों की यादें हुईं ताजा

गांव के बुजुर्गों ने बताया कि करीब 40 साल पहले उनकी बारात भी इसी तरह निकली थी. आज का यह दृश्य देखकर उनकी पुरानी यादें ताजा हो गईं. उन्होंने कहा कि ऐसी सादगी भरी शादियां न केवल खर्च कम करती हैं, बल्कि रिश्तों में अपनापन भी बढ़ाती हैं.

यह अनोखी बारात एक संदेश भी देती है कि आधुनिकता के बीच भी लोग अपनी जड़ों को नहीं भूल रहे हैं. सादगी और परंपरा के साथ की गई यह शादी आज के दौर में एक मिसाल बन गई है.