धनबाद के केंदुआडीह स्थित बीसीसीएल के बंद पड़े कोयला खदान क्षेत्र में बुधवार देर रात अचानक जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. गैस की चपेट में आने से एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग बीमार हैं.

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने धनबाद-रांची राजमार्ग को जाम कर दिया और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. वहीं बीसीसीएल की फोरेंसिक टीम और पुलिस बल मौके पर तैनात है ताकि गैस के प्रकार और रिसाव के स्रोत का पता लगाया जा सके.

गैस रिसाव से दहशत, कई मोहल्लों में तेज दुर्गंध

केंदुआडीह थाना क्षेत्र के राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला, 5 नंबर और आसपास के कई हिस्सों में देर रात से तेज दुर्गंध के साथ गैस फैलती रही. सूचना मिलते ही बीसीसीएल के अधिकारी, सेफ्टी ऑफिसर और केंदुआडीह थाना प्रभारी गैस डिटेक्टर मशीन के साथ प्रभावित इलाकों में पहुंचे. प्राथमिक जांच में संकेत मिले हैं कि थाना के नजदीक GM गेस्ट हाउस के झाड़ियों वाले क्षेत्र से गैस निकल रही है. हालांकि गैस किस प्रकार की है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो सकी है.

बीसीसीएल की टीम की जांच जारी, स्रोत की तलाश तेज

कुसुंडा एरिया के सेफ्टी ऑफिसर ने बताया कि आसपास के इलाकों में जहरीली गैस मौजूद होने की आशंका है और दुर्गंध का स्तर काफी अधिक है. अधिकारी मामले को उच्च स्तर पर रिपोर्ट कर रहे हैं और रिसाव रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. बीसीसीएल एजेंट लखन लाल बरनवाल के अनुसार गैस की सटीक लोकेशन खोजी जा रही है, और जैसे ही स्रोत स्पष्ट होगा, उसे भरने का काम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा. गैस डिटेक्टर मशीनों से लगातार जांच चल रही है.

स्थानीय लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती

गैस रिसाव के कारण इलाके में कई लोग सिरदर्द, उल्टी और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत कर रहे हैं. कुछ लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा है. स्थानीय निवासी टिंकू अंसारी ने बताया कि कई लोग अचानक बेहोश जैसे हो गए. वहीं महेश गोस्वामी ने कहा कि उनकी बच्ची घर से बाहर निकलते ही चक्कर खाकर गिर गई और डॉक्टरों ने बताया कि यह जहरीली गैस का प्रभाव है. कई परिवार एहतियातन दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं.

केंदुआडीह थाना प्रभारी प्रमोद पांडे ने बताया कि पार्षद और स्थानीय लोगों से सूचना मिलते ही पुलिस ने बीसीसीएल टीम को बुलवाया. वर्तमान में सभी टीमें मिलकर गैस रिसाव को रोकने और स्थिति सामान्य करने में लगी हैं. प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और प्रभावित क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है.