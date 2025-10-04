झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर कड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत सरकार और संविधान के नाम पर बयानबाजी करते हैं, जो पाकिस्तान, खालिस्तान समर्थकों और जाकिर नाइक जैसे लोगों की भाषा से मेल खाती है. निशिकांत दुबे का कहना है कि कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए. इसके अलावा लद्दाख में हाल ही में हुए हिंसा पर भी उन्होंने अपनी राय रखी है.

निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर इतिहास से जुड़ा बड़ा सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जिस संविधान की दुहाई कांग्रेस देती है, उसी दौरान 1975 की इमरजेंसी में राजमाता सिंधिया और जयपुर राजघराने की गायत्री देवी जैसी लोकप्रिय नेताओं को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया. उनके घरों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की और उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया. निशिकांत दुबे के अनुसार कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है.

राहुल गांधी पर साधा निशाना

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के विदेश दौरों और उनके दिए गए बयानों की तुलना करते हुए कहा कि ये बातें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी मलेशिया के जाकिर नाइक, कनाडा से खालिस्तानी आतंकी पन्नू और पाकिस्तान के सैयद सलाहुद्दीन करते हैं. निशिकांत दुबे का दावा है कि राहुल गांधी की भाषा और सोरस फाउंडेशन जैसी विदेशी ताकतों की भाषा में कोई अंतर नहीं है.

लद्दाख हिंसा और सोनम वांगचुक का जिक्र

निशिकांत दुबे ने लद्दाख में हाल की हिंसा और सोनम वांगचुक के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. एएनआई को दिए बयान में उन्होंने कहा कि वांगचुक खुद मान चुके हैं कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग 30 साल से चल रही थी, जो मोदी सरकार ने पूरी की. अब कांग्रेस यह कहकर भ्रम फैला रही है कि राज्य का दर्जा दिया जाए. दुबे के मुताबिक, कांग्रेस ने 30 साल तक कुछ नहीं किया और अब विदेशी ताकतों के इशारे पर लोगों में दुर्भावना फैलाने की कोशिश कर रही है.