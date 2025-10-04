हजारीबाग: दुर्गा विसर्जन के दौरान पूर्व CM बाबूलाल मरांडी की बहू पर हमला, जांच में जुटी पुलिस

हजारीबाग जिले में विपक्ष के नेता और झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) के प्रमुख बाबूलाल मरांडी की पत्नी और बहू पर कथित हमले की खबर सामने आई है. उत्तरी छोटानागपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुनील भास्कर ने मामले पर बयान देते हुए बताया कि पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और जिम्मेदारों की पहचान कर ली गई है.

सुनील भास्कर ने कहा कि हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि हमें शिकायत मिली है और मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित कार्रवाई की जा रही है. घटना के समय बाबूलाल मरांडी की पत्नी और बहू की गाड़ी किसी जुलूस से गुजर रही थी, तभी कुछ स्थानीय लोगों के साथ विवाद हो गया. इस विवाद के चलते कथित रूप से उन पर हमला हुआ.

#WATCH | Bokaro, Jharkhand: On LoP Babulal Marandi's wife and daughter-in-law allegedly attacked in Hazaribagh, Sunil Bhaskar, Inspector General (North Chotanagpur range), says, "The Superintendent of Police has been directed to take action. The perpetrators have been identified,…

आरोपियों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई- सुनील भास्कर

सुनील भास्कर ने आगे बताया कि शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि घटना में शामिल आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस इस मामले में सभी साक्ष्यों और गवाहों की विस्तृत जांच कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

घटना के बाद प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा

सूत्रों के अनुसार, घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है. प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और पुलिस ने विवाद वाले क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी हुई है. स्थानीय लोग भी इस घटना की जानकारी लेने के लिए पुलिस से संपर्क कर रहे हैं.

दोषियों को दिलाई जाएगी कानूनी सजा

बाबूलाल मरांडी की पत्नी और बहू की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें तत्काल सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया. पुलिस का कहना है कि घटना में किसी भी तरह की गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन मामले की जांच जारी है और दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाई जाएगी.

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला स्थानीय राजनीति और समुदाय के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है. विपक्ष के नेता की परिवारजन पर हमला राजनीतिक दृष्टि से भी संवेदनशील माना जा रहा है. इसलिए पुलिस मामले को बहुत गंभीरता से देख रही है और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित कर रही है.

हजारीबाग में बाबूलाल मरांडी की पत्नी और बहू पर हुए कथित हमले ने प्रशासन और पुलिस को सतर्क कर दिया है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा.