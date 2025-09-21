हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड: बढ़ रहा है कुड़मी समाज का प्रदर्शन! 'रेल रोको' आंदोलन से कई ट्रेनें बाधित, सुदेश महतो ने दिया समर्थन

झारखंड: बढ़ रहा है कुड़मी समाज का प्रदर्शन! 'रेल रोको' आंदोलन से कई ट्रेनें बाधित, सुदेश महतो ने दिया समर्थन

Kurmi Samaj Protest: झारखंड में कुड़मी समुदाय के रेल रोको आंदोलन से 100 से अधिक ट्रेनें रद्द या मार्ग बदल दिए गए. अनुसूचित जनजाति दर्जा और कुड़माली भाषा को मान्यता देने की मांग तेज हो गई.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 21 Sep 2025 06:41 AM (IST)

झारखंड में इस सयम कुड़मी समाज का आंदोलन भीषण होता जा रहा है. 20 सितंबर को कुड़मी समुदाय ने अनुसूचित जनजाति कुड़मी समाज के लोगों ने 'रेल रोको' आंदोलन के तहत कई ट्रेनों को बाधित किया.

उनकी मांग है कि उन्हें ST (Schedule Tribe) का दर्जा और कुड़माली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए. 'रेल रोको' आंदोलन के चलते दक्षिण पूर्व और पूर्व मध्य रेलवे के कई मंडलों में 100 से अधिक ट्रेनें रद्द, मार्ग परिवर्तित या बीच में ही रोक दी गईं. इससे हजारों यात्री फंस गए और रेलवे परिचालन पूरी तरह बाधित हो रहा.

आंदोलन का दायरा और मुख्य मांगें

कुड़मी समुदाय के सदस्य आदिवासी कुड़मी समाज (एकेएस) के बैनर तले रांची, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम समेत कई जिलों के स्टेशनों पर पटरियों पर बैठ गए. आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे पटरियों से नहीं हटेंगे.

1931 में एसटी सूची से हटाए जाने के बाद से समुदाय अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है. इस आंदोलन की वजह से रांची मंडल में वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस समेत 12 ट्रेनें रद्द हुईं, जबकि धनबाद मंडल में 25 यात्री ट्रेनें रद्द और 24 के मार्ग बदले गए.

यात्रियों पर असर और प्रशासन की कार्रवाई

हजारों यात्री अलग-अलग स्टेशनों पर फंसे रहे. घाटशिला स्टेशन पर फंसी मालती घोष ने कहा कि उनकी बेटी पुणे में बीमार है, लेकिन ट्रेनें कब चलेंगी इसकी कोई जानकारी नहीं है. टाटा-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को मुरी स्टेशन पर रद्द करने के बाद यात्रियों ने हंगामा किया. रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों को उनके मूल स्टेशन तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम शुरू किए.

रांची और पूर्वी सिंहभूम जिलों में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई. सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने और पटरियों को खाली कराने की कोशिश की, जबकि पुलिस महानिदेशक ने अतिरिक्त बल, सीसीटीवी और ड्रोन तैनात करने के निर्देश दिए.

आजसू प्रमुख सुदेश महतो समेत कई नेताओं ने आंदोलन को समर्थन दिया और कहा कि यह कुड़मी समुदाय के अधिकारों के लिए जरूरी है. दूसरी ओर, विभिन्न आदिवासी संगठनों ने रांची में राजभवन के पास विरोध प्रदर्शन किया और इसे “अलोकतांत्रिक” बताया. पीटीआई के अनुसार, उनका कहना है कि कुड़मी समुदाय असली अनुसूचित जनजातियों के अधिकार छीनना चाहता है. इस बीच, पुलिस और रेलवे प्रशासन लगातार समन्वय बनाकर स्थिति को नियंत्रित करने और रेल परिचालन बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 21 Sep 2025 06:41 AM (IST)
Tags :
Jamshedpur News Kurmi Protest Jharkhand News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'Gen-Z' प्रदर्शनकारियों की मौत पर नेपाल में उबाल, पूर्व PM ओली की गिरफ्तारी की उठी मांग
'Gen-Z' प्रदर्शनकारियों की मौत पर नेपाल में उबाल, पूर्व PM ओली की गिरफ्तारी की उठी मांग
राजस्थान
राजस्थान को जल्द मिलेगी 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, इन शहरों के लोगों को होगा फायदा
राजस्थान को जल्द मिलेगी 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, इन शहरों के लोगों को होगा फायदा
बॉलीवुड
Actress Maternity Shoot: कोई पति की बाहों में हुईं रोमांटिक, तो किसी ने शर्ट का बटन खोलकर दिखाया बेबी बंप, देखिए तस्वीरें
कोई पति की बाहों में हुई थीं रोमांटिक, तो किसी ने शर्ट का बटन खोलकर दिखाया बेबी बंप
क्रिकेट
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव
पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News:जानिए बॉलीवुड गलियारों की चर्चित खबरें | ABP NEWS
Solar Eclipse: Surya Grahan पर Prateek Bhatt और Swami Vedbhuti की तीखी बहस
Solar Eclipse Impact: भारत में न दिखने पर भी असर, ज्योतिषियों की चेतावनी!
IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'Gen-Z' प्रदर्शनकारियों की मौत पर नेपाल में उबाल, पूर्व PM ओली की गिरफ्तारी की उठी मांग
'Gen-Z' प्रदर्शनकारियों की मौत पर नेपाल में उबाल, पूर्व PM ओली की गिरफ्तारी की उठी मांग
राजस्थान
राजस्थान को जल्द मिलेगी 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, इन शहरों के लोगों को होगा फायदा
राजस्थान को जल्द मिलेगी 2 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात, इन शहरों के लोगों को होगा फायदा
बॉलीवुड
Actress Maternity Shoot: कोई पति की बाहों में हुईं रोमांटिक, तो किसी ने शर्ट का बटन खोलकर दिखाया बेबी बंप, देखिए तस्वीरें
कोई पति की बाहों में हुई थीं रोमांटिक, तो किसी ने शर्ट का बटन खोलकर दिखाया बेबी बंप
क्रिकेट
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव
पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, 2 बहुत बड़े बदलाव संभव
इंडिया
तिलक, रक्षा सूत्र और गौमूत्र... नवरात्रि से पहले VHP का फरमान, गरबा कार्यक्रम में एंट्री के लिए बनाए नियम
तिलक, रक्षा सूत्र और गौमूत्र... नवरात्रि से पहले VHP का फरमान, गरबा कार्यक्रम में एंट्री के लिए बनाए नियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
जनरल नॉलेज
क्या सूरज पर जाया जा सकता है? जानिए किन किन देशों ने की है अब तक कोशिश और क्या रहा है इसका अंजाम
क्या सूरज पर जाया जा सकता है? जानिए किन किन देशों ने की है अब तक कोशिश और क्या रहा है इसका अंजाम
ट्रेंडिंग
बंगाली भाभी ने डांस फ्लोर पर जमकर लगाए ठुमके! कमर और हुस्न के कॉम्बो ने जमकर मचाया गदर- वीडियो वायरल
बंगाली भाभी ने डांस फ्लोर पर जमकर लगाए ठुमके! कमर और हुस्न के कॉम्बो ने जमकर मचाया गदर- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget