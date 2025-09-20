6 माह की मासूम के सामने मां-नानी की हत्या, झारखंड के दुमका में डबल मर्डर से सनसनी

झारखंड की उपराजधानी दुमका में एक बार फिर एक छह माह के मासूम के सामने उसकी मां और उसकी वृद्ध नानी की हत्या कर इलाके में सनसनी फैला दी है. घटना शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के आमचूआ गांव की बताई जा रही है. पुलिस ने इस मामले में दामाद को हिरासत में लेकर छानबीन में जुट गई है. सूत्रों के मुताबिक हत्या की इस वारदात का अंजाम कोई और नहीं बल्कि अपनों ने ही जमीन के लिये दिया है.

छह माह के मासूम को क्या पता था कि जिस नानी के यहां बड़े लाड़ -प्यार से रह रही है, वह चंद मिनटो मे उसकी जिंदगी मे भूचाल आ जायेगा. उसकी आंखों के सामने उसकी मां और उसकी नानी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जायेगा. दरअसल दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के आमचूंआ गांव में शुक्रवार (19 सितंबर) रात डबल मर्डर की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

हत्यारों ने बच्ची को नहीं पहुंचाया नुकसान

हत्यारा ने मासूम बच्ची की 70 वर्षीय नानी सोना बास्की और उसकी मां सोना मुर्मू (20 वर्ष ) की बेरहमी से हत्या कर दी. हैरानी की बात यह रही कि घर में मौजूद सोना मुर्मू की 6 माह की बच्ची को हत्यारों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है. दोनों महिलाओं का शव घर के आंगन में एक दूसरे के अगल-बगल पड़ा हुआ था. ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भारी वस्तु से दोनों की पीट-पीट कर हत्या की गयी है. बताया जाता है कि घटना के वक्त घर पर इन तीनों के अलावे और कोई नहीं था.

घर जमाई के रूप में राजू सोरेन रहता था ससुराल में

मृतका सोना मुर्मू का पति राजू सोरेन, जो कि काठीकुंड थाना क्षेत्र के जलवाडूबा गांव का रहने वाला है, वह घर जमाई के रूप में ससुराल में ही रहता था. हालांकि राजू ने दावा किया है कि वह वारदात के समय वह घर पर नहीं था, बल्कि फुटबॉल खेलने गया हुआ था. घर पर वृद्ध महिला और छह माह की मासूम घर पर थी. इसी का मौके की लाभ में देर रात दोनों महिला की हत्या कर दी गई.

डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम कर रही है जांच

राजू के अनुसार देर रात जब वह फुटबॉल खेल देख लौटता है तो उसे पत्नी और सास की लाश मिलती है. वह ग्रामीणों को हल्ला कर बुलाता है और इसकी सूचना पुलिस को देता है. देर रात पुलिस पहुंची और अपनी जांच शुरू की. इधर सुबह होते ही एसडीपीओ थाना प्रभारी के साथ पुलिस टीम लेकर मौके पर पहुंचे और जांच के लिए डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम जांच में लगाई गई, ताकी वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में सहायक हो सके.

दामाद को पुलिस ने लिया हिरासत में

हालांकि इस मामले में शक के आधार पर दामाद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. वृद्ध महिला को बेटे नहीं होने के कारण पहले बेटी शादी करके घर जमाई रखा था. उसकी भी बारिश नहीं हुई. समय के साथ वृद्ध महिला की नतनी की शादी हुई और उसे भी घर जमाई बनाकर दामाद को रखा.

गौरतलब है कि दुमका मे डबल मर्डर की तीसरी घटना है. पहली घटना दुमका के मुफ्फशील थाना क्षेत्र के चोरकट्टा गांव मे दामाद ने ही पीट पीट कर सास और ससुर की जान इसलिए ले ली थी कि उसे पैसे के लिये सहयोग नहीं करता था जबकि दूसरी हत्या प्यार मे पड़ा प्रेमी प्रेमिका के इंकार की वजह प्रेमिका के माता पिता थे. बहरहाल लगातार हो रही ऐसी घटना से लोगों को हिलाकर रख दिया है.