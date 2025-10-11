झारखंड: सारंडा नक्सली हमले में विधायक के भाई घायल, मिलने पहुंचे MLA दशरथ गागराई

झारखंड के चाईबासा के सारंडा जंगल में हुए नक्सली हमले में घायल अपने भाई से मिलने के लिए खरसावां विधायक दशरथ गागराई शनिवार (11 अक्टूबर) को राउरकेला के अपोलो अस्पताल पहुंचे. यहां उन्होंने अपने भाई के साथ मौजूद तमाम घायल जवानों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली. साथ ही अस्पताल प्रबंधन से बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का आग्रह किया.

घायल जवान रामकृष्ण गागराई, सीआरपीएफ की 60वीं बटालियन में एएसआई (सहायक उपनिरीक्षक) के पद पर कार्यरत हैं. वह शुक्रवार शाम सारंडा के जंगल में हुए नक्सली आईईडी ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. फिलहाल उनका इलाज जारी है.

नक्सलियों के हमले घायल कॉन्स्टेबल महेंद्र लश्कर की मौत

बताया गया कि यह हमला उस समय हुआ जब सीआरपीएफ जवान घायल इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा (केके मिश्रा) को उपचार के लिए ले जा रहे थे. इसी दौरान नक्सलियों ने दोबारा हमला कर दिया, जिसमें रामकृष्ण गागराई और हेड कॉन्स्टेबल महेंद्र लश्कर घायल हो गए थे. बाद में इलाज के दौरान महेंद्र लश्कर ने वीरगति प्राप्त की.

भाई के स्वास्थ्य को लेकर विधायक ने जताई चिंता

विधायक दशरथ गागराई ने अपने भाई की स्थिति देखकर चिंता व्यक्त की और कहा कि सरकार घायल जवानों के बेहतर उपचार और सुरक्षा बलों की मनोबल वृद्धि के लिए हर संभव कदम उठाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की कायराना हरकतों से सुरक्षाबलों का हौसला कमजोर नहीं होगा. परिवार में भी इस घटना के बाद तनाव और चिंता का माहौल है.

CRPF जवान और भाई को किया गया एयरलिफ्ट

हालांकि, विधायक दशरथ गागराई ने एबीपी न्यूज़ को मौजूदा स्थिति की जानकारी दी. उन्होंने कहा है कि एयर लिफ्ट के माध्यम से कौशल कुमार मिश्रा के साथ उनके भाई एएसआई रामकृष्ण गागराई को भी दिल्ली के लिए एयरलिफ्ट किया गया है, ताकि उनका उचित इलाज हो सके. हालांकि उनकी आवाज में भावुकता थी.