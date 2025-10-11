हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड में नक्सलियों ने CRPF पर घात लगाकर किया हमला, IED ब्लास्ट में एक जवान शहीद, 2 घायल

झारखंड में नक्सलियों ने CRPF पर घात लगाकर किया हमला, IED ब्लास्ट में एक जवान शहीद, 2 घायल

Jharkhand Naxal Attack: झारखंड के सारंडा जंगल में नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट कर एक CRPF जवानों को शहीद कर दिया. "प्रतिरोध सप्ताह" के दौरान हुआ यह हमला क्षेत्र में सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बन गया है.

By : चंद्रमणि | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 11 Oct 2025 12:27 PM (IST)
Preferred Sources

झारखंड में एक बार फिर नक्सलियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है. पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में 10 अक्टूबर की शाम नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए दो अलग-अलग स्थानों पर आईईडी विस्फोट किया. 

इस हमले में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर, जबकि 2 जवान इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा और सब इंस्पेक्टर रामचंद्र गोगी घायल हैं. यह हमला नक्सलियों द्वारा मनाए जा रहे "प्रतिरोध सप्ताह" के दौरान हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है.

नक्सली हमले की पूरी घटना

जानकारी के अनुसार, जिला पुलिस, सीआरपीएफ 60वीं बटालियन और अन्य सुरक्षा बल संयुक्त रूप से नक्सल विरोधी अभियान चला रहे थे. इसी दौरान जराईकेला थाना क्षेत्र के सामठा गांव के बाबूडेरा इलाके में नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया. 

पहले आईईडी ब्लास्ट में हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर गंभीर रूप से घायल हुए, जिनकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं, दूसरे ब्लास्ट में इंस्पेक्टर केके मिश्रा और सब इंस्पेक्टर रामचंद्र गोगी घायल हो गए. दोनों को राउरकेला के अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है.

शहीदों को दी जाएगी राजकीय श्रद्धांजलि

शहीद महेंद्र लश्कर असम के नौगांव जिले के निवासी थे. उनका पार्थिव शरीर रांची लाया जा रहा है, जहां सीआरपीएफ कैंप में उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी. वहीं, घायल जवानों का इलाज जारी है. पुलिस अधीक्षक अमित रेनु ने बताया कि घटना के तुरंत बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और नक्सलियों की तलाश जारी है. नक्सलियों ने एक अन्य हमले में पुलिया को भी विस्फोट से उड़ाया, जिससे स्थानीय आवाजाही बाधित हो गई.

प्रतिरोध सप्ताह के दौरान बढ़ी नक्सली गतिविधियां

यह हमला नक्सलियों द्वारा 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाए जा रहे "प्रतिरोध सप्ताह" के बीच हुआ है. इस दौरान सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है. सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि नक्सली क्षेत्र में बड़ी वारदात की योजना बना सकते हैं. सारंडा जंगल लंबे समय से नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, हालांकि हाल के सालों में उनकी ताकत कमजोर पड़ी है. हाल ही में कई नक्सलियों ने डीजीपी अनुराग गुप्ता के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, लेकिन यह हमला दिखाता है कि संगठन अब भी सक्रिय है और बदले की कार्रवाई में जुटा है.

और पढ़ें
Published at : 11 Oct 2025 12:27 PM (IST)
Tags :
IED Blast Naxal Attack Jharkhand News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Election Survey: नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया सी-वोटर का चौंकाने वाला सबसे ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी, PK या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया C-Voter का चौंकाने वाला सर्वे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धामी सरकार ने UKSSSC परीक्षा की रद्द, पेपर लीक के बाद लिया एक्शन, छात्रों ने कहा धन्यवाद
धामी सरकार ने UKSSSC परीक्षा की रद्द, पेपर लीक के बाद लिया एक्शन, छात्रों ने कहा धन्यवाद
क्रिकेट
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
इंडिया
'आपकी चुप्पी नारी शक्ति के नारे की पोल खोलती है', अफगान विदेश मंत्री की PC से महिला पत्रकारों की नो एंट्री पर भड़के राहुल गांधी
'आपकी चुप्पी नारी शक्ति के नारे...', अफगानी विदेश मंत्री की PC से महिला पत्रकारों की नो एंट्री पर भड़के राहुल गांधी
Advertisement

वीडियोज

UP News: बांदा में किसान खाद के लिए परेशान, बदइंतजामी देख रो पड़ा किसान! | Breaking | ABP News
UP Politics: स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात पर CM Yogi ने Ravi Kishan पर कसा तंज | ABP News
करवा चौथ पर जुदाई की कसम, पति को बाय, प्रेमी का वेलकम
Road Rage: Coimbatore में कार ने स्कूटी वाले को रौंदा, रौंगटे खड़े कर देगा ये Video!
बंटेंगे तो कटेंगे SEASON 2! | Bihar Election 2025 | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Election Survey: नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया सी-वोटर का चौंकाने वाला सबसे ताजा सर्वे
नीतीश, तेजस्वी, PK या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया C-Voter का चौंकाने वाला सर्वे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धामी सरकार ने UKSSSC परीक्षा की रद्द, पेपर लीक के बाद लिया एक्शन, छात्रों ने कहा धन्यवाद
धामी सरकार ने UKSSSC परीक्षा की रद्द, पेपर लीक के बाद लिया एक्शन, छात्रों ने कहा धन्यवाद
क्रिकेट
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
रोहित शर्मा को बनाया गया कप्तान, विराट हुए टीम से बाहर, पढ़िए क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर
इंडिया
'आपकी चुप्पी नारी शक्ति के नारे की पोल खोलती है', अफगान विदेश मंत्री की PC से महिला पत्रकारों की नो एंट्री पर भड़के राहुल गांधी
'आपकी चुप्पी नारी शक्ति के नारे...', अफगानी विदेश मंत्री की PC से महिला पत्रकारों की नो एंट्री पर भड़के राहुल गांधी
बॉलीवुड
युवाओं से ज्यादा युवा अमिताभ बच्चन हैं सबसे ज्यादा बिजी एक्टर, 25 सालों का आंकड़ा चौंकाने वाला
युवाओं से ज्यादा युवा अमिताभ हैं सबसे ज्यादा बिजी एक्टर, 25 सालों का आंकड़ा चौंकाने वाला
विश्व
Nobel Prize 2025: 'मारिया कोरिना ने भी माना, मैं असली हकदार', नोबेल पुरस्कार न मिलने पर छलका ट्रंप का दर्द! बोले- मैंने उनसे ये नहीं कहा...
'मारिया कोरिना ने भी माना, मैं असली हकदार', नोबेल पुरस्कार न मिलने पर छलका ट्रंप का दर्द! बोले- मैंने उनसे ये नहीं कहा...
नौकरी
बिहार में निकली 370 से ज्यादा पदों पर भर्तियां, जानें कौन और कैसे कर सकते हैं अप्लाई
बिहार में निकली 370 से ज्यादा पदों पर भर्तियां, जानें कौन और कैसे कर सकते हैं अप्लाई
हेल्थ
खाने वाली थाली से बढ़ रहा बीमारियों का खतरा, दाल-चावल पर ICMR का बड़ा खुलासा
खाने वाली थाली से बढ़ रहा बीमारियों का खतरा, दाल-चावल पर ICMR का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget