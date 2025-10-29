हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडJharkhand: एक ही गोत्र में शादी पर सजा! झारखंड में आदिवासी दंपति को समाज से आजीवन बहिष्कृत किया गया

Jharkhand News: चाईबासा में ‘हो’ जनजाति के युवक-युवती को एक ही गोत्र में शादी करने पर समाज से आजीवन बहिष्कृत कर दिया गया. ग्राम सभा ने परंपरा के उल्लंघन को पाप मानते हुए यह सख्त फैसला सुनाया.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 29 Oct 2025 08:37 AM (IST)
Preferred Sources

झारखंड के चाईबासा जिले में एक युवा दंपति को एक ही गोत्र में विवाह करने के कारण समाज से आजीवन बहिष्कृत कर देने का मामला सामने आया है. यह मामला ‘हो’ जनजाति के लोगों बीच का बताया जा रहा है. यह फैसला रविवार 26 अक्टूबर को जगन्नाथपुर में हुई ग्राम सभा की बैठक में लिया गया. ऐसी घटनाओं से परंपरा बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बहस एक बार फिर लोगों के बहस का हिस्सा बन गई है.

क्या है पूरा मामला?

बैठक में ग्राम प्रधान, धार्मिक प्रमुखों, दंपति के माता-पिता और समुदाय के अन्य लोगों ने भाग लिया. यहां सर्वसम्मति से तय किया गया कि एक ही गोत्र में विवाह ‘हो’ समाज के धार्मिक नियमों के खिलाफ है. इसलिए दोनों को समाज से निष्कासित किया गया. यह फैसला उसी समय सार्वजनिक रूप से सुनाया गया, जिससे पूरे इलाके में चर्चा फैल गई.

कौन हैं ये दंपति?

महासभा के महासचिव गब्बर सिंह हेम्ब्रम के अनुसार, युवक चाईबासा के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के लखीपाई गांव का निवासी है, जबकि महिला टोंटो प्रखंड के पदमपुर गांव से है. दोनों के बीच आपसी संबंध विकसित हुए और उन्होंने बिना समाज की अनुमति के विवाह कर लिया. पीटीआई के अनुसार, हेम्ब्रम ने बताया कि इस विवाह की जानकारी तब सामने आई जब महिला गर्भवती हुई. यह सुनकर समुदाय के कुछ सदस्य बेहद नाराज हो गए, क्योंकि ‘हो’ जनजाति में एक ही गोत्र में शादी को पाप माना जाता है.

क्या है महासभा की भूमिका और प्रतिक्रिया?

आदिवासी ‘हो’ समाज युवा महासभा इस घटना के बाद सक्रिय हुई. महासचिव हेम्ब्रम ने कहा कि संगठन किसी भी तरह के हिंसक कदम के खिलाफ है और कानून के दायरे में रहकर ही समाज के मुद्दों पर काम करता है. उन्होंने बताया कि महासभा न केवल ऐसे परंपरागत मामलों पर नजर रखती है, बल्कि युवाओं को धर्म परिवर्तन और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने का भी काम करती है.

Published at : 29 Oct 2025 08:37 AM (IST)
Chaibasa News Jharkhand News
