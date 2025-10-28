झारखंड: 'आदिवासी विरोधी है सरकार', चाईबासा घटना को लेकर भड़के चंपाई सोरेन, कोल्हान बंद का ऐलान

चाईबासा में सोमवार (27 अक्टूबर) को आदिवासी समाज के प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज एवं आंसू गैस फायरिंग के खिलाफ मंगलवार (28 अक्टूबर) को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन सड़कों पर उतर गए. उनका दावा है कि उन्हें प्रदर्शन करने से रोका गया. इसके बाद चंपाई सोरेन ने कुजू में आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों के साथ बैठक कर, कल कोल्हान बंद की घोषणा की है.

वहीं झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए चंपाई सोरेन ने सरकार को आदिवासी- मूलवासी विरोधी करार दिया. उन्होंने कहा, "अवैध माइनिंग की वजह से इस क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या काफी बढ़ गई है. लेकिन यह सरकार क्षेत्र की जनता की जान से ज्यादा अवैध माइनिंग की कमाई चाहती है, लेकिन इसका पुरजोर विरोध होगा." उन्होंने इस मामले में गिरफ्तार हुए सभी 21 लोगों की तुरंत रिहाई की मांग की.

'लाठीचार्ज में शामिल पुलिसकर्मियों पर दर्ज हो केस'

बुधवार (29 अक्टूबर) को पूरे कोल्हान को बंद करने का आह्वान करते हुए पूर्व सीएम ने इस लाठीचार्ज में शामिल पुलिस वालों एवं अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर, त्वरित कार्रवाई की मांग की.

इस सभा के बाद, हजारों लोगों के साथ पूर्व सीएम चाईबासा की ओर पैदल आगे बढ़े. हाथों में सरना झंडा लिए प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया. कुछ किलोमीटर चलने के बाद, कुजू ब्रिज पर पश्चिम सिंहभूम जिले के अधिकारियों ने भारी पुलिस बल का इंतजाम कर रखा था.

'पुलिस के दमन को नहीं करेंगे बर्दाश्त'

वहां पहुंचने पर पूर्व सीएम समेत सभी प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया. वहीं हुई वार्ता में चंपाई सोरेन ने गिरफ्तार किए गए 17 लोगों को रिहा करने की मांग रखी. मौके पर मौजूद एसडीओ एवं एसडीपीओ ने उन लोगों को आज शाम तक रिहा करने का आश्वासन दिया. चंपाई सोरेन ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि कोल्हान में राज्य सरकार के इशारे पर पुलिसिया दमन को बर्दास्त नहीं किया जायेगा.

आदिवासी विरोधी है झारखंड सरकार- चंपाई सोरेन

पूर्व सीएम ने कहा, "शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आंदोलन को कुचलने का प्रयास करने वाली यह सरकार आदिवासी विरोधी है. जब घुसपैठिये आकर आदिवासियों की जमीन लूटते हैं, हमारी बहन-बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करते हैं, हमारे सामाजिक ताने- बाने को बिगाड़ते हैं, तब उन्हें दिखाई नहीं देता. लेकिन भोगनाडीह, नगड़ी और चाईबासा की घटना ने इस सरकार के चेहरे को बेनकाब कर दिया है."