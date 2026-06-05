Jharkhand Rajya Sabha: झारखंड राज्यसभा सीट पर JMM में फंसा पेंच, भतीजी जयश्री को टिकट देंगे हेमंत सोरेन?
Jharkhand Rajya Sabha Election: जेएमएम की बात की जाए तो आशंका जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार उतरना चाहते हैं. झारखंड में शिबू सोरेन के निधन के बाद उनकी सीट खाली हुई है.
झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन जारी है. वही कांग्रेस ने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है. झारखंड की सत्तारूढ़ पाटी झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की जाए तो आशंका जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन झारखंड की दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार उतरना चाहते हैं.
आपको बता दें कि झारखंड में शिबू सोरेन के निधन के बाद उनकी सीट खाली हुई है. दूसरी सीट बीजेपी के दीपक प्रकाश के कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण रिक्त हो रही है ऐसे में हेमंत सोरेन की भतीजी जयश्री ने राज्यसभा चुनाव के लिये इक्छा जाहिर की है.
जेएमएम में भी फंसा पेंच
दूसरी तरफ जयश्री की मां और हेमंत की भाभी सीता सोरेन इस वक्त बीजेपी की नेता है ऐसे में हेमंत सोरेन के लिए दुविधा ये है कि बीजेपी नेता की बेटी को वे टिकट देंगे या नहीं. वहीं भतीजी जयश्री ने दावा किया है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा उनपर विश्वाश दिखाती है तो वे पार्टी के लिए सदैव बनी रहेगी साथ ही पार्टी की हर नीतियों का पालन करेगी.
दोनों सीटों पर लड़ना चाहती है जेएमएम
वहीं अगर जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़ती है तो उसे कांग्रेस के करीब 16 विधायकों का समर्थन चाहिए ऐसे में आशंका ये भी जताई जा रही है कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच तकरार भी देखने को बन सकता है.
18 जून को पूरी होगी मतदान प्रक्रिया
झारखंड में राज्यसभा चुनाव के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मीडिया को बताया कि अगर उमीदवारों कि संख्या दो से अधिक होती है तो आगामी 18 जून को मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी जो कि सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगी जहां वोटो की गिनती शाम 5 बजे शुरू किया जाएगा.
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