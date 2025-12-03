गिरिडीह: आधी रात बाइक सवारों ने की फायरिंग, घर के बाहर बैठे व्यक्ति के पेट में लगी गोली

झारखंड के गिरिडीह में बाइक सवार तीन अपराधियों ने घर के बाहर बैठे व्यक्ति के ऊपर दो राउंड किया फायरिंग जिसमें बाहर बैठे व्यक्ति के पेट में लगी एक गोली व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. यह घटना गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झगरी में हुई.

घायल की पहचान और अस्पताल में इलाज

घायल व्यक्ति की पहचान खुर्शीद अंसारी के रूप में की गई है. खुर्शीद अंसारी के ऊपर दो गोली फायरिंग की गई, लेकिन एक गोली उनके पेट में लगी है, जिसे आनन-फानन में गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया. स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया.

घटना का कारण और संदिग्ध

जानकारी के अनुसार बताया गया कि हर रोज की तरह आज भी अपने मजदूरी करके वापस घर के पास देर रात को खुर्शीद अंसारी बैठे थे. इसी दौरान मोहल्ले के ही रहने वाले तीन युवक आए और बिना वजह पॉकेट से पिस्तौल निकाल कर गोली मारकर फरार हो गए. घटना की सूचना मुफस्सिल थाना पुलिस को दी गई. मुफस्सिल थाना पुलिस सूचना पाकर तुरंत घटना स्थल पहुंची और घायल खुर्शीद को सदर अस्पताल भेजा. आरोपियों को ढूंढने के लिए पुलिस छापेमारी करने में जुट गई है.

आरोपी फरार और पुलिस की कार्रवाई

गोली चलाने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस टीम आरोपियों के घर और संभावित ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची, लेकिन सभी पहले ही भाग चुके थे. मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने बताया कि अपराधियों की धर-पकड़ के लिए टीम बनाई गई है और सभी आरोपी जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे. घटना की बारीकी से जांच की जा रही है