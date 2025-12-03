कफ सिरप कांड में ED की एंट्री, आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद एक्शन, दो बाहुबलियों पर निशाना

उत्तर प्रदेश में चर्चित कफ सिरप कांड में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले की जांच में और भी तेजी आ गई है. इस मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो गई हैं. आरोपी आलोक सिंह के पूर्वांचल के दो बाहुबलियों से कनेक्शन के बाद ईडी की टीम भी इस मामले पर नजर बनाए हैं.

यूपी एसटीएफ ने कफ सिरप की तस्करी मामले में आरोपी आलोक सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है. जबकि मुख्य आरोपी शुभम् जायसवाल अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. वो दुबई फ़रार हो गया हैं. इस बीच आरोपियों के पूर्वांचल के दो बाहुबलियों से करीबी को लेकर भी कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं.

पूर्वांचल के दो बाहुबलियों पर ईडी की नजर

कफ सिरप सिंडीकेट के आरोपियों की कई तस्वीरें और वीडियो फुटेज इन बाहुबलियों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. सूत्रों के मुताबिक इन साक्ष्यों के आधार पर अब ईडीपी की टीम आरोपियों के साथ इनके कनेक्शन की जानकारी हासिल करने में जुट गई है. ईडी के निशाने पर दोनों बाहुबलियों की संपत्ति भी है.

कफ सिरप मामले में तेज हुआ एक्शन

उत्तर प्रदेश में कफ सिरप मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है. इस मामले में आरोपी एसटीएफ के सिपाही आलोक सिंह को भगोड़ा घोषित किया गया था. जिसके बाद से वो फ़रार चल रहा था. बताया जा रहा है कि वो खुद ही सरेंडर करने की फिराक में था लेकिन, उससे पहले ही एसटीएफ ने उसे लखनऊ से गिरफ़्तार कर लिया.

आलोक ने बहुत कम समय में करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर ली थी, यूपी एसटीएफ़ अब इस पूरे मामले में उसकी संलिप्तता की भी जांच कर रही है. सूत्रों के मुताबिक उसकी संपत्ति भी जब्त करने की तैयारी की जा रहा है. आलोक वाराणसी के अमित टाटा का भी करीबी रहा है, उसकी गिरफ्तारी भी पहले हो चुकी है.

इनपुट- नितीश पांडेय

बीएचयू में बीती रात जमकर बवाल, छात्रों को सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी



