हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडझारखंड: प्रेमिका के घर से छुपकर भाग रहा था प्रेमी, ग्रामीणों ने पकड़कर कराई शादी

झारखंड: प्रेमिका के घर से छुपकर भाग रहा था प्रेमी, ग्रामीणों ने पकड़कर कराई शादी

Giridih News: झारखंड के गिरिडीह में घर वालों की गैर मौजूदगी में प्रेमी को चोरी छिपे लड़की के घर से भागते हुए पकड़ लिया. ग्रामीणों ने धरा आशिक को रंगे हाथ दबोच कर शादी करवाई गई.

By : पंचानंद राय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 24 Nov 2025 09:48 PM (IST)
झारखंड के गिरिडीह में घर वालों की गैर मौजूदगी में प्रेम लीला कर चोरी छिपे लड़की के घर से भागते आशिक को ग्रामीणों ने रंगे हाथ दबोच लिया. इसके बाद उनकी शादी कार्रवाई गई. यह मामला झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के सलैया गांव का है. 

बताया गया कि प्रेमी-युगल शनिवार (22 नवंबर) देर शाम को अपनी प्रेमिका से मिलने देवघर से गिरिडीह जिले के जमुआ पहुंचा. यहां पर ग्रामीणों ने  उसे देखकर छानबीन करना शुरू कर दी. ग्रामीणों ने बताया कि प्रेमिका के घर पर परिजन नहीं होने से प्रेमिका ने अपने प्रेमी को देवघर से अपने घर जमुआ बुलाया. 

प्रेमिका के कहने पर मिलने पहुंचा प्रेमी

युवक प्रेमिका के कहने पर उसके घर मिलने के लिए पहुंच गया. इसके बाद ग्रामीणों ने देखा की प्रेमिका के घर से एक लड़का छत बंद कर नीचे कूदा. कूदने की आवाज अगल-बगल वालों को पता चल गई. इस बीच लड़के ने दौड़ते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने पकड़ लिया.

ग्रामीणों ने युवक को देखते ही चोर-चोर चिल्लाकर शोर मचा दिया. इस बीच अन्य ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई. जिसके बाद प्रेमी युवक पकड़ा गया. जब ग्रामीणों ने पूछताछ करना शुरू की  तो लड़के ने कहा कि मैं चोर नहीं हूं, मैं अपने रिश्तेदार के घर आया हूं.

पूछताछ में प्रेमी युवक किया खुलासा

ग्रामीणों ने जब कड़ाई से पूछा कि छत फांदकर क्यों भाग रहा था, तो प्रेमी युवक ने बताया कि सलैया गांव की एक लड़की से मैं प्यार करता हूं. उसी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था. इसलिए मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आया था.

इसके बाद ग्रामीणों ने प्रेमी युवक को प्रेमिका के घर ले लेकर गए, जहां देखा की लड़की के घर वाले घर पर नहीं है. इसके बाद ग्रामीणों ने लड़की के परिजनों को जानकारी दी. ग्रामीणों ने लड़की के घर वालों को रात में ही बुलाया. 

इसके बाद रविवार (23 नवंबर) की दोपहर में गांव के ही मंदिर में दोनों ने परिजनों की मौजूदगी में शादी करा दी. इस दौरान दोनों प्रेमी और प्रेमिका ने कहा कि अब हम दोनों खुश हैं और एक नए सफर की शुरुआत करेंगे. प्रेमी युवक की पहचान देवघर के सोनू कुमार के रूप में की गई है.

Published at : 24 Nov 2025 09:43 PM (IST)
Giridih News Jharkhand News
