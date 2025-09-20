गिरिडीह: जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते बच्चे, विकास के दावों की खुली पोल

झारखंड के गिरिडीह में विकास के दावों की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आयी है, जहां छात्र हर दिन अपनी जान हथेली पर रखकर पढ़ने जाते हैं. लगातार बारिश से छात्र और ग्रामीण परेशान हैं. ग्रामीणों ने स्कूल की छात्राओं को कंधे पर बैठाकर नदी पार कराया. यह तस्वीर जमुआ विधानसभा क्षेत्र के विकास के दावों की पोल खोलती है.

यह घटना गिरिडीह जिले की जमुआ विधानसभा के गोरो पंचायत के भीमाटांड़ गांव की है. यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. तस्वीरों में दिख रहा है कि छात्र स्कूल से लौट रहे थे. तभी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया. बच्चे घंटों भूखे-प्यासे परेशान रहे. फिर गांव वालों को पता चला.

कंधे पर बिठाकर रस्सी के सहारे पार कराया नदी

ग्रामीण भारी संख्या में नदी किनारे पहुंचे. एक युवक ने रस्सी के सहारे बच्चों को कंधों पर बैठाकर नदी पार कराया. यह तस्वीर जमुआ विधानसभा के विकास के दावों को झूठा साबित करती है. जानकारी के अनुसार, भीमाटांड़ गांव से 100 से अधिक बच्चे एक निजी स्कूल में पढ़ने जाते हैं. तभी नदी का जलस्तर बढ़ गया. इसलिए ग्रामीणों ने बच्चों को कंधे पर बिठाकर रस्सी के सहारे नदी पार कराया.

पढ़ने के लिए जान जोखिम में डालते हैं बच्चे

यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल जाने का यही एक रास्ता है. बच्चे हर दिन इस नदी को पार कर पढ़ने जाने को मजबूर हैं. वे अपनी जान जोखिम में डालते हैं. यदि इस नदी पर पुल नहीं बना या कोई और रास्ता नहीं निकला, तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है.