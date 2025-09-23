गिरिडीह में सड़ा गरीबों के हक का 100 क्विंटल अनाज, विधायक ने अधिकारियों को लगाई फटकार

झारखंड के गिरिडीह में गरीबों का पीडीएस अनाज गोदाम में लगभग 100 क्विंटल सड़ने व बदबू का मामला सामने आया है. जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने जमुआ मुख्यालय के तीन गोदाम का निरीक्षण किया. इस दौरान गरीबों का अनाज सड़ते हुए देख अधिकारियों को फटकार लगाई.

दरअसल, यह मामला झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड मुख्यालय पीडीएस गोदाम का है जहां, जमुआ विधायक मंजू कुमारी निरीक्षण के दौरान गोदाम में अनाज सड़ने और बदबू आने की समस्या पाई गई और गोदाम की साफ सफाई करने और भाटडीह स्थित गोदाम को जमुआ में शिफ्ट करने का निर्देश जमुआ बीडीओ को दिया.

ड्राइवर ने की शिकायत

उन्होंने कहा कि जमुआ प्रखंड मुख्यालय में एक सप्ताह से भी अधिक समय से खाद्यान्न लोड ट्रक खड़े रहते हैं, अनाज गोदाम में अनलोड नहीं किया जा रहा है, इस बात की शिकायत ट्रक ड्राइवर ने की है, जिन्हें काफी परेशानी हो रही है. वहीं जमुआ विधायक ट्रक में लोड अनाज को जल्द से जल्द खाली करवाने का निर्देश दिए.

कोरोना काल से रखा है अनाज

कोरोना काल से रखा हुआ अनाज यहां पूरी तरह से सड़ चुका है और अभी तक ना गोदाम का सफाई हुई है और ना ही गरीबों के बीच में बांटा गया है. गोदाम की साफ सफाई जल्द से जल्द साफ करने को कहा गया है. वहीं इस गोदाम में हेराफेरी का मामला चर्चित में रहा है, जमुआ विधायक ने कहा कि पूर्व में भी 24000 क्विंटल अनाज की हेरा फेरी की गई है, जिसकी जांच विभागीय स्तर पर गंभीरता पूर्वक होनी चाहिए.

गोदाम की हालत में लाएं सुधार

विधायक ने कहा कि समय पर डीलरों को अनाज उपलब्ध कराया जाए ताकि क्षेत्र में सही समय पर अनाज उपलब्ध हो सके. इस दौरान विधायक ने गोदाम की स्थिति में सुधार लाने और अनाज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने को कहा, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर तरीके से अनाज वितरण करने में मदद मिलेगी.