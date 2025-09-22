झारखंड के गिरिडीह जिले के बेंगाबाद अंचल के अंतर्गत आने वाले बेंगाबाद मौजा में लगभग 64 एकड़ जमीन पर भू-माफियाओं से फर्जी कागजात बनाकर कब्जा करने का मामला सामने आया है. बताया गया है कि भू-माफियाओं ने अंचल अधिकारी की मिलीभगत से मृत जमींदार के नाम पर जमीन की जमाबंदी खोलकर उसे ऑनलाइन करा दिया.

इसके बाद यह मामला तूल पकड़ने लगा है. पीड़ित जय मोहन तिवारी ने इस संबंध में अंचल अधिकारी और गिरिडीह उपायुक्त को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है. इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया है. हालांकि हाईकोर्ट में मामला लंबित रहने के बावजूद जमीन पर कब्जा जारी है.

नियम-कानून की धज्जियां उड़ रही हैं - जय मोहन तिवारी

वहीं, पीड़ित जय मोहन तिवारी ने आरोप लगाया कि तत्कालीन बेंगाबाद की अंचल अधिकारी प्रियंका प्रियदर्शी ने भू-माफियाओं से मिलीभगत कर अवैध तरीके से नया जमाबंदी खोलकर उसे ऑनलाइन करा दिया. फिलहाल भू-माफिया उस जमीन पर हावी हैं और नियम-कानून की धज्जियां उड़ रही हैं.

पीड़ित का कहना है कि किसी भी समय मारपीट की घटना हो सकती है. इस संबंध में उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों और थाने में भी आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

अधिक टिप्पणी नहीं की जा सकती - अधिकारी

जय मोहन तिवारी ने बताया कि उल्टा, उन्हें ही दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है. इस मामले पर अंचल अधिकारी का कहना है कि चूंकि प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए इस पर अधिक टिप्पणी नहीं की जा सकती.