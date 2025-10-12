झारखंड: सारंडा जंगल में नक्सलियों का आतंक, मोबाइल टावर फूंका, जेनरेटर और मशीनों में भी लगाई आग

झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में नक्सलियों का डर बना हुआ है. प्रतिशोध सप्ताह में शनिवार (11 अक्टूबर) रात को नक्सलियों ने जराईकेला थाना के कोलबोंगा गांव में एयरटेल मोबाइल टावर पर धावा बोल दिया. सूत्र बताते हैं कि लगभग 20 हथियारबंद नक्सली शाम 8 बजे गांव आए. उन्होंने टावर के पास जेनरेटर और मशीनों को घास और झाड़ियों से आग लगा दी. जल्द ही सारा सामान जलकर राख हो गया.

घटना के बाद इलाके में भय का माहौल फैल गया. ग्रामीणों का कहना है कि नक्सलियों ने टावर को जलाने के बाद नारे लगाए. वे अपना संदेश देना चाहते थे. उनका असर इस क्षेत्र में अब भी बरकरार है. ऐसा लगता है कि नक्सली इस हमले से जंगल के संचार सिस्टम को नष्ट करना चाहते हैं. ताकि उनकी गतिविधियों की खबर सुरक्षाबलों तक न पहुंचे.

दो अधिकारी गंभीर रूप से हुए थे घायल

गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार (10अक्टूबर) को भी नक्सलियों ने चार विस्फोट किए थे, जिसमें एक हेड कांस्टेबल महेंद्र लस्कर शहीद हो गए थे और दो अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए थे. दोनों घायलों को एयरलिफ्ट कर दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का माहौल

जानकारी के अनुसार, नक्सली संगठन इस सप्ताह प्रतिरोध सप्ताह मना रहा है और इसी क्रम में सरकार तथा सुरक्षा बलों के खिलाफ हमलावर रुख अपनाए हुए है. इसी दौरान उन्होंने मोबाइल नेटवर्क को बाधित करने के उद्देश्य से एयरटेल टावर में आगजनी की, घटना को अंजाम दिया. घटना के बाद स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. फिलहाल इलाके में संचार सेवाएं बाधित हैं और ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि माओवादी संगठन प्रतिरोध सप्ताह के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और दहशत फैलाने के उद्देश्य से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है. हालांकि, उनकी गतिविधियों पर रोक के लिए सुरक्षाबलों की ओर से लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है.