प्यार में मिला धोखा तो पति की तलाश में बिहार से झारखंड पहुंची महिला, पुलिस से की शिकायत

झारखंड के गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया है. बिहार के जहानाबाद जिले की रहने वाली मुनी कुमारी अपने पति विजय साव को खोजने के लिए सीधे बिरनी थाना पहुंची. महिला ने पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी कहानी रोते-बिलखते सुनाई और कहा कि उसे अपने पति के घर पहुंचा दिया जाए.

मुनी कुमारी की शादी 29 नवंबर 2023 को सिमराढाब निवासी विजय साव से हुई थी. इसके पहले भी उनकी शादी हो चुकी थी और उनके तीन बच्चे हैं. शादी के शुरुआती कुछ महीनों तक दोनों खुशी-खुशी साथ रहे, लेकिन धीरे-धीरे विजय साव ने उनसे संपर्क कम कर दिया.

पहले से शादी शुदा था विजय साव- मुनी कुमारी

मुनी कुमारी ने बताया कि विजय साव ने शादी के दौरान उसे प्यार और भरोसा दिलाया था, कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे नहीं छोड़ेगा. हालांकि, अब मामला उल्टा हो गया है. मुनी कुमारी का आरोप है कि विजय साव पहले से शादीशुदा हैं और उनके भी बच्चे हैं. जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उन्हें चुप रहने को कहा गया. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले महीने जब वे शादी के बाद मिले थे, तब संजय नामक व्यक्ति ने उन्हें जबरन हार्पिक पिला दिया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई और गले की नली जाम हो गई. अब उन्हें खाना-पीना भी मुश्किल हो गया है.

वृद्ध आश्रम में काम करती हैं मुनी कुमारी

मुनी कुमारी ने बताया कि वह पटना के एक वृद्ध आश्रम में काम करती हैं. छुट्टी मिलने पर वह अपने पति से मिलने सरिया आती थीं, लेकिन पिछले एक महीने से विजय साव ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया. इस कारण वह परेशान होकर सीधे बिरनी थाना पहुंची और पुलिस से मदद मांगी.

महिला की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस

महिला ने थाने में साफ कहा कि उसे किसी सजाया झगड़े की जरूरत नहीं है, बस वह अपने पति के घर पहुंचना चाहती हैं. पुलिस ने महिला की शिकायत दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि वे महिला की सुरक्षा और उसकी मांग को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे.

यह मामला न केवल व्यक्तिगत प्रेम और धोखे का है, बल्कि सामाजिक और कानूनी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. महिला की सुरक्षा और मानसिक स्थिति को देखते हुए पुलिस उसकी मदद के लिए सक्रिय हो गई है. इस घटना ने यह भी उजागर किया कि व्यक्तिगत रिश्तों में धोखा और समस्याओं के कारण महिलाएं कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरती हैं.