#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirPoK में अत्याचार के विरोध में जम्मू में उबाल, शिवसेना ने फूंका असीम मुनीर का पुतला

PoK में अत्याचार के विरोध में जम्मू में उबाल, शिवसेना ने फूंका असीम मुनीर का पुतला

Jammu News In Hindi: पाक अधिकृत कश्मीर में कथित अत्याचारों के विरोध में जम्मू में शिवसेना ने प्रदर्शन कर असीम मुनीर का पुतला फूंका. शिवसेना ने केंद्र सरकार से पीओके पर ठोस कदम उठाने की मांग की है.

Written By : अजय बाचलू |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 30 Jul 2026 01:11 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में आम लोगों पर कथित अत्याचारों के विरोध में जम्मू में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर का पुतला फूंककर पाकिस्तान सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना पीओके में लोगों पर दमन कर रही है और वहां की जनता अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है.

बारामूला में घिनौनी वारदात, दोस्त के साथ घूमने आई लड़की का गैंगरेप

सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, पाकिस्तान सेना के खिलाफ नारेबाजी

शिवसेना के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ नारे लगाए साथ ही कहा कि पीओके में आम नागरिकों के साथ कथित रूप से अन्याय और दमन किया जा रहा है. उन्होंने वहां के लोगों के प्रति समर्थन भी व्यक्त किया.

मनीष साहनी बोले- 'POK भारत का अभिन्न अंग'

शिवसेना के अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वहां की जनता लंबे समय से कथित उत्पीड़न का सामना कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना पीओके को अपनी जागीर की तरह चला रही है. साहनी ने कहा कि प्रदर्शन केवल असीम मुनीर के खिलाफ नहीं, बल्कि पीओके पर पाकिस्तान के "अवैध कब्जे" के विरोध में भी है.

केंद्र सरकार से की कार्रवाई की मांग

मनीष साहनी ने दावा किया कि हाल के दिनों में पीओके में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि संसद द्वारा 1994 में पारित उस प्रस्ताव के अनुरूप आवश्यक कदम उठाए जाएं, जिसमें पूरे जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया गया था. उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर ठोस कार्रवाई करे.

POK को लेकर फिर तेज हुई राजनीतिक चर्चा

जम्मू में हुए इस प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है. प्रदर्शनकारियों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी पीओके की स्थिति पर ध्यान देने की अपील की. हालांकि, प्रदर्शन के दौरान लगाए गए कुछ आरोप सत्यापित नहीं किए जा सके हैं.

छात्र आंदोलन पर फारूक अब्दुल्ला बोले, '...स्थिति खराब होगी'

Published at : 30 Jul 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
Shrinagar News JAMMU NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
PoK में अत्याचार के विरोध में जम्मू में उबाल, शिवसेना ने फूंका असीम मुनीर का पुतला
PoK में अत्याचार के विरोध में जम्मू में उबाल, शिवसेना ने फूंका असीम मुनीर का पुतला
जम्मू और कश्मीर
पाकिस्तानी सरकार के एक्शन पर भड़की महबूबा मुफ्ती, कहा- आवाज न दबाएं
पाकिस्तानी सरकार के एक्शन पर भड़की महबूबा मुफ्ती, कहा- आवाज न दबाएं
जम्मू और कश्मीर
छात्र आंदोलन पर फारूक अब्दुल्ला बोले, '...स्थिति खराब होगी'
छात्र आंदोलन पर फारूक अब्दुल्ला बोले, '...स्थिति खराब होगी'
जम्मू और कश्मीर
जम्मू में भारी बारिश का अलर्ट! बाढ़ में युवक बहा, डोडा में सभी स्कूल बंद
जम्मू में भारी बारिश का अलर्ट! बाढ़ में युवक बहा, डोडा में सभी स्कूल बंद
Advertisement

वीडियोज

7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
AIDMK के बाद DMK को झटका, स्टालिन से नाराज पन्नीरसेल्वम TVK में होंगे शामिल?
AIDMK के बाद DMK को झटका, स्टालिन से नाराज पन्नीरसेल्वम TVK में होंगे शामिल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'थाने अब व्यावसायिक गतिविधियों की जगह बने' UP पुलिस पर HC की सख्त टिप्पणी
'थाने अब व्यावसायिक गतिविधियों की जगह बने' UP पुलिस पर HC की सख्त टिप्पणी
इंडिया
पेलेट गन के इस्तेमाल पर बवाल, कपिल सिब्बल बोले- 'गृहमंत्री शाह ने...'
पेलेट गन के इस्तेमाल पर बवाल, कपिल सिब्बल बोले- 'गृहमंत्री शाह ने...'
स्पोर्ट्स
विराट कोहली के एक 'लाइक' ने कैसे बदल दी जर्मन मॉडल लिज की जिंदगी, जानिए
विराट कोहली के एक 'लाइक' ने कैसे बदल दी जर्मन मॉडल लिज की जिंदगी, जानिए
बॉलीवुड
महेश बाबू या सौरभ जैन... रणबीर की 'रामायण' में किसने निभाया 'भगवान विष्णु' का किरदार, ट्रेलर ने बढ़ाया सस्पेंस
रणबीर की 'रामायण' में किसने निभाया है 'भगवान विष्णु' का किरदार? ट्रेलर ने बढ़ाया सस्पेंस
इंडिया
'छात्र न्याय के हकदार', राहुल गांधी की मांग- SC की निगरानी में बने हाई लेवल कमेटी
'छात्र न्याय के हकदार', राहुल गांधी की मांग- SC की निगरानी में बने हाई लेवल कमेटी
बिहार
'SHO ऋतुराज की नौकरी जाएगी ही जाएगी', वर्दी वाले बयान पर भड़के PK
'SHO ऋतुराज की नौकरी जाएगी ही जाएगी', वर्दी वाले बयान पर भड़के PK
शिक्षा
फिजिक्स, कैमेस्ट्री या बायो, किस सब्जेक्ट से क्रैक होता है NEET?
फिजिक्स, कैमेस्ट्री या बायो, किस सब्जेक्ट से क्रैक होता है NEET?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
ABP NEWS
बीजेपी नेता सप ठाकुर ने बांकीपुर में अपना वोट डाला।
बीजेपी नेता सप ठाकुर ने बांकीपुर में अपना वोट डाला।
Embed widget