PoK में अत्याचार के विरोध में जम्मू में उबाल, शिवसेना ने फूंका असीम मुनीर का पुतला

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में आम लोगों पर कथित अत्याचारों के विरोध में जम्मू में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर का पुतला फूंककर पाकिस्तान सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना पीओके में लोगों पर दमन कर रही है और वहां की जनता अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है.

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सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, पाकिस्तान सेना के खिलाफ नारेबाजी

शिवसेना के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ नारे लगाए साथ ही कहा कि पीओके में आम नागरिकों के साथ कथित रूप से अन्याय और दमन किया जा रहा है. उन्होंने वहां के लोगों के प्रति समर्थन भी व्यक्त किया.

मनीष साहनी बोले- 'POK भारत का अभिन्न अंग'

शिवसेना के अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वहां की जनता लंबे समय से कथित उत्पीड़न का सामना कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना पीओके को अपनी जागीर की तरह चला रही है. साहनी ने कहा कि प्रदर्शन केवल असीम मुनीर के खिलाफ नहीं, बल्कि पीओके पर पाकिस्तान के "अवैध कब्जे" के विरोध में भी है.

केंद्र सरकार से की कार्रवाई की मांग

मनीष साहनी ने दावा किया कि हाल के दिनों में पीओके में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि संसद द्वारा 1994 में पारित उस प्रस्ताव के अनुरूप आवश्यक कदम उठाए जाएं, जिसमें पूरे जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया गया था. उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर ठोस कार्रवाई करे.

POK को लेकर फिर तेज हुई राजनीतिक चर्चा

जम्मू में हुए इस प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है. प्रदर्शनकारियों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी पीओके की स्थिति पर ध्यान देने की अपील की. हालांकि, प्रदर्शन के दौरान लगाए गए कुछ आरोप सत्यापित नहीं किए जा सके हैं.

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