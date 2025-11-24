हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirश्री माता वैष्णो देवी बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का पूरा विवाद क्या है? यहां समझें

श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का पूरा विवाद क्या है? यहां समझें

Vaishno Devi: जम्मू-कश्मीर में वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों को अधिक सीटें मिलने पर विवाद खड़ा हो गया है. BJP ने भविष्य में केवल हिंदू छात्रों को प्रवेश देने की मांग की है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 24 Nov 2025 04:36 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर एक राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है, जो एक क्षेत्रीय और सांप्रदायिक मुद्दा बन सकता है. BJP के एक डेलीगेशन ने मेरिट लिस्ट रद्द करने की मांग करते हुए LG मनोज सिन्हा से मुलाकात की. वैष्णो देवी मंदिर से फंडेड मेडिकल कॉलेज के पहले MBBS बैच में 50 में से 42 सीटें मुस्लिम स्टूडेंट्स को मिलने के बाद यह विवाद खड़ा हो गया है. इसके बाद पहले रियासी जिले में दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और फिर राजनीतिक फायदा उठाते हुए जम्मू-कश्मीर BJP ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर LG मनोज सिन्हा से मिलकर औपचारिक तौर पर दखल दिया.

LOP सुनील शर्मा के नेतृत्व में BJP नेताओं के डेलीगेशन ने जम्मू-कश्मीर LG मनोज सिन्हा से मुलाकात की. एलजी को एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें न केवल सिलेक्शन लिस्ट रद्द करके 'सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की गई, बल्कि यह भी मांग की गई कि भविष्य में कोई भी एडमिशन सिर्फ हिंदू स्टूडेंट्स के लिए हो.

'हिंदू भावना' को नजरअंदाज करने का आरोप

मीटिंग के बाद BJP नेता सुनील शर्मा ने कहा, "हमारे सीनियर MLA डेलीगेशन ने LG सिन्हा से मुलाकात की और माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टिट्यूशन पर बात की, जहां खास कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला है. जो लोग इस ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं, वे सनातन धर्म का विकास चाहते हैं. हमने LG से अपील की कि एडमिशन सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए पक्का किया जाए जो सनातन धर्म और माता वैष्णो देवी में विश्वास करते हैं." यह बात एक हफ़्ते तक राइट-विंग ग्रुप्स के प्रदर्शनों के बाद कही गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि सिलेक्शन लिस्ट में "हिंदू भावना" को नजरअंदाज किया गया.

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ़ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन (BOPEE) ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल एक्सीलेंस (SMVDIME) के लिए पहली NEET-UG सीट-अलॉटमेंट लिस्ट जारी की, जिसमें मुस्लिम कैंडिडेट्स को मेरिट-कम-प्रेफरेंस के आधार पर ज़्यादातर सीटें मिली थीं.

माइनॉरिटी-इंस्टिट्यूशन का स्टेटस मांगने की की अपील

VHP, बजरंग दल, युवा राजपूत सभा और दूसरे ग्रुप्स ने लिस्ट को रद्द करने की मांग की और श्राइन बोर्ड से हिंदू-खास कोटा देने के लिए माइनॉरिटी-इंस्टिट्यूशन का स्टेटस मांगने की अपील की. इस हफ़्ते की शुरुआत में तनाव तब बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने कैंपस की तरफ़ ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की और पुलिस ने उन्हें रोक दिया. आंदोलन बढ़ने पर कटरा और रियासी के कुछ हिस्सों में थोड़ी देर के लिए बंद भी हुआ.

SMVDIME चलाने वाले श्राइन बोर्ड ने कोई पब्लिक स्टेटमेंट जारी नहीं किया है. अधिकारियों का कहना है कि स्टूडेंट्स को चुनने में कॉलेज का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एडमिशन पूरी तरह से BOPEE ही NEET-UG नियमों के तहत करता है. BOPEE ने दोहराया है कि अलॉटमेंट पूरी तरह से मेरिट और कैंडिडेट की पसंद के आधार पर किए गए थे, और सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो किया गया था.

धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की नहीं बची कोई गुंजाइश 

SMVDIME को इस साल 50 MBBS सीटें दी गईं, जो सभी केंद्र शासित प्रदेश के सेंट्रलाइज़्ड काउंसलिंग पूल के तहत हैं, जिससे धर्म के आधार पर रिज़र्वेशन की कोई गुंजाइश नहीं बची. अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि यह इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, यह स्टेटस कम्युनिटी से जुड़े कोटा लागू करने के लिए ज़रूरी है. कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि माइनॉरिटी स्टेटस सिर्फ़ इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि किसी इंस्टीट्यूशन को किसी धार्मिक संस्था से फंड मिलता है.

संवैधानिक नियमों और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स एक्ट के तहत, सिर्फ़ वही इंस्टीट्यूशन क्वालिफ़ाई करते हैं जिनका कम्युनिटी पर साफ़ और खास कंट्रोल हो – यह एक ऐसी लिमिट है जिसे पब्लिक श्राइन बोर्ड आमतौर पर पूरा नहीं करते हैं.

विरोध प्रदर्शन और बढ़ते राजनीतिक दबाव के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन, श्राइन बोर्ड और BOPEE को मेरिट के आधार पर एडमिशन को बनाए रखने और कॉलेज के पहले MBBS बैच की बनावट को लेकर बढ़ते स्थानीय गुस्से को दूर करने के बीच एक नाजुक बैलेंस बनाना पड़ रहा है.

विवाद तब शुरू हुआ जब JKBOPEE ने वैष्णो देवी कॉलेज के लिए 50 कैंडिडेट्स की लिस्ट को मंज़ूरी दी, जिनमें से 42 कश्मीर से और आठ जम्मू से थे. इनमें से 36 कैंडिडेट्स पहले ही एडमिशन ले चुके हैं, जिनमें जम्मू इलाके के तीन कैंडिडेट्स शामिल हैं.

अधिकारियों ने क्या कहा?

अधिकारियों ने साफ़ किया कि SMVIME के लिए एडमिशन देर से शुरू हुए और काउंसलिंग के तीसरे राउंड के बाद किए गए. JKBOPEE ने केंद्र शासित प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों के लिए 5,865 डोमिसाइल कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया था, जिसमें से 2,000 को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था. अधिकारियों ने बताया कि बुलाए गए लोगों में से लगभग 70% मुस्लिम कम्युनिटी से थे क्योंकि उनके NEET स्कोर ज़्यादा थे.

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और हंदवाड़ा के MLA सज्जाद गनी लोन ने रविवार को श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के विवाद में "मेडिकल साइंसेज को कम्युनलाइज़" करने की खतरनाक कोशिश की कड़ी आलोचना की.

उन्होंने कहा, "यह बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया है. BJP अब मेडिकल साइंसेज को कम्युनलाइज़ करने के कॉन्सेप्ट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है," और संवैधानिक नियमों और एकेडमिक ईमानदारी पर लौटने की अपील की.

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि मेडिकल एडमिशन एक यूनिफॉर्म नेशनल फ्रेमवर्क के तहत होते हैं, उन्होंने कहा कि "NEET नाम का एक सही एडमिशन टेस्ट है. और वह एक ऑल इंडिया टेस्ट है."

MLA, तनवीर सादिक ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और MLA, तनवीर सादिक ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए BJP और दूसरे हिंदुत्व ग्रुप्स की निंदा की और चेतावनी दी कि ऐसी मांगों से सामाजिक ताने-बाने के टूटने का खतरा है. सादिक ने कहा, “जब आप इंस्टीट्यूशन को कम्युनलाइज़ करते हैं, तो आप सिर्फ़ पॉलिटिक्स नहीं कर रहे होते — आप समाज को अंदर से बांट रहे होते हैं,” उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हॉस्पिटल, स्कूल, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज को धार्मिक पसंद से मुक्त रहना चाहिए.

उन्होंने एडमिशन या पब्लिक सर्विस को आस्था से जोड़ने के पीछे की समझदारी पर सवाल उठाया.

उन्होंने आगे कहा, “अगर इंस्टीट्यूशन धर्म के आधार पर एडमिशन तय करने लगेंगे, तो हम कैसा देश बन जाएंगे? क्या आगे मरीज़ों का इलाज उनके धर्म के हिसाब से किया जाएगा? क्या ज़्यादातर लोगों की मांगों के लिए मेरिट को किनारे कर दिया जाएगा? यह तबाही का नुस्खा है.”

अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ़ बुखारी ने BJP और दूसरे हिंदुत्व ग्रुप्स पर उसी गलत लॉजिक को अपनाने का आरोप लगाया जो जिन्ना ने आज़ादी से पहले इस्तेमाल किया था.

बुखारी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "SMVDIME जैसा नामी इंस्टिट्यूशन स्टूडेंट्स के साथ उनके धर्म की वजह से भेदभाव कैसे कर सकता है? और अगर यही लॉजिक कल बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी (BGSBU) या इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (IUST) जैसे इंस्टिट्यूशन पर लागू किया जाए, और उन्हें सिर्फ़ एक कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को एडमिशन देने के लिए मजबूर किया जाए, तो इससे हमारे सोशल मेलजोल और सेक्युलर वैल्यूज़ का क्या होगा? क्या हम सच में ऐसा समाज बनाना चाहते हैं?" बुखारी ने आगे कहा, "यह सोच उन नेताओं की सोच जैसी है जिन्हें कभी जिन्ना ने अपनाया था—एक ऐसी सोच जिसने सबकॉन्टिनेंट को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाया."

और पढ़ें
Published at : 24 Nov 2025 04:26 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR Vaishno Devi Medical College
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा- 'उनका नाम हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद किया जाएगा'
एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा- 'उनका नाम हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद किया जाएगा'
महाराष्ट्र
डिप्टी CM अजित पवार ने वोट और फंड वाले बयान पर दी सफाई, 'मुझ पर किसी का कोई ...'
'मुझ पर किसी का कोई कर्ज नहीं', अजित पवार ने वोट और फंड वाले बयान पर दी सफाई
क्रिकेट
Watch: विराट जैसी कवर ड्राइव और द्रविड़ जैसा डिफेंस, तेजस्वी यादव की बैटिंग देख उड़ जाएंगे होश
Watch: विराट जैसी कवर ड्राइव और द्रविड़ जैसा डिफेंस, तेजस्वी यादव की बैटिंग देख उड़ जाएंगे होश
बॉलीवुड
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
Advertisement

वीडियोज

Actor Dharmendra Passes Away: हिंदी सिनेमा के एक और युग का अंत | Bollywood Legend
Pollution Breaking: नक्सली हिडमा जिंदाबाद के नारे से भड़का विवाद, 22 प्रदर्शनकारी हिरासत में
Ayodhya Conclave: राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले Brajesh Pathak ने क्या कहा? | Ayodhaya Ram Mandir
Delhi Blast का सबसे बड़ा खुलासा! Al Falah यूनिवर्सिटी पर NIA का बड़ा शिकंजा | Red Fort Blast
Pakistan Breaking: TTP ने उड़ाई आतंकियों नींद... धमाके से कांप उठा पाक | Terror Attack
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा- 'उनका नाम हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद किया जाएगा'
एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा- 'उनका नाम हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद किया जाएगा'
महाराष्ट्र
डिप्टी CM अजित पवार ने वोट और फंड वाले बयान पर दी सफाई, 'मुझ पर किसी का कोई ...'
'मुझ पर किसी का कोई कर्ज नहीं', अजित पवार ने वोट और फंड वाले बयान पर दी सफाई
क्रिकेट
Watch: विराट जैसी कवर ड्राइव और द्रविड़ जैसा डिफेंस, तेजस्वी यादव की बैटिंग देख उड़ जाएंगे होश
Watch: विराट जैसी कवर ड्राइव और द्रविड़ जैसा डिफेंस, तेजस्वी यादव की बैटिंग देख उड़ जाएंगे होश
बॉलीवुड
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
इंडिया
Dharmendra Death: धर्मेंद्र के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए भावुक, जानिए सोशल मीडिया पर क्या लिखा
धर्मेंद्र के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए भावुक, जानिए सोशल मीडिया पर क्या लिखा
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget