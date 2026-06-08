राजौरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी शहीद, उपराज्यपाल समेत पूरे देश ने किया नमन
Jammu & Kashmir News: जम्मू के सीमावर्ती जिले राजौरी के डोरी माल जंगल में चलाए जा रहे एंटी-टेरर ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी ऑपरेशनल ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए.
- राजौरी में दो हफ्तों से चल रहे एंटी-टेरर ऑपरेशन में बलिदान.
- लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी ने दुर्गम इलाके, खराब मौसम में जान दी.
- ऑपरेशन शेरावाली के तहत छिपे आतंकियों की तलाश जारी थी.
- उपराज्यपाल, व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने शहीद लेफ्टिनेंट को श्रद्धांजलि दी.
जम्मू-कश्मीर के राजौरी के डोरी माल जंगल में छिपे आतंकियों के खिलाफ पिछले दो हफ्तों से चलाए जा रहे ऑपरेशन में सेना के एक लेफ्टिनेंट ने देश के नाम बलिदान दिया है. जम्मू के सीमावर्ती जिले राजौरी के डोरी माल जंगल में छिपे आतंकवादियों की तलाश के लिए पिछले दो हफ्तों से ऑपरेशन शेरावाली चलाया जा रहा है. लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी ने इस एंटी-टेरर ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशनल ड्यूटी करते हुए अपनी जान गंवा दी.
जम्मू में रविवार को शहीद लेफ्टिनेंट को पूरे सम्मान के साथ भावविनी श्रद्धांजलि दी गई. सूत्रों के मुताबिक जम्मू के इस इलाके में सर्च-एंड-डिस्ट्रॉय मिशन के ऑपरेशन शेरावाली में लेफ्टिनेंट वीरेश्वर भी शामिल थे. लेफ्टिनेंट वीरेश्वर ने गोस्वामी ने शनिवार (6 जून) को ऊबड़-खाबड़ इलाके, खड़ी चट्टानों और खराब मौसम वाली जगह पर ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया.
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Laid a wreath and paid homage to our Army Braveheart Lieutenant Beereshwar Goswami. The nation will forever remain indebted to his supreme sacrifice in the line of duty. We stand firmly with the family of the martyr in this difficult hour. pic.twitter.com/XzBThghLGY— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) June 7, 2026
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि
लोक भवन के प्रवक्ता के मुताबिक उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी में दुर्गम भूभाग और प्रतिकूल मौसम में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान तलाशी अभियान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. उपराज्यपाल ने एक पोस्ट में कहा, "हमने अपने वीर सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. देश उनके कर्तव्य के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान का सदा ऋणी रहेगा. इस कठिन घड़ी में हम शहीद के परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं. "
#𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲𝗞𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁𝗖𝗼𝗿𝗽𝘀 | #𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗜𝗻𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁#GOC WhiteKnightCorps and all ranks express profound grief on the untimely demise of 𝗟𝗶𝗲𝘂𝘁𝗲𝗻𝗮𝗻𝘁 𝗕𝗲𝗲𝗿𝗲𝘀𝗵𝘄𝗮𝗿 𝗚𝗼𝘀𝘄𝗮𝗺𝗶, who made the 𝗦𝘂𝗽𝗿𝗲𝗺𝗲 𝗦𝗮𝗰𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗲 while… pic.twitter.com/9Sby28jHXD— White Knight Corps (@Whiteknight_IA) June 7, 2026
व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने श्रद्धांजलि दी
इससे पहले एक्स पर एक पोस्ट में व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने इसपर दुख जताया था. इस पोस्ट में व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC), लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा और सभी रैंक के लोगों ने ऑफिसर को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को आर्मी के लिए हमेशा रहने वाली प्रेरणा बताया. इस पोस्ट में लिखा, 'व्हाइट नाइट कॉर्प्स और सभी रैंक के जवान लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं, जिन्होंने दुर्गम इलाकों, खड़ी चट्टानों और प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों वाले क्षेत्र में ऑपरेशनल ड्यूटी निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया.'
इसमें आगे लिखा गया कि उनका कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण, अदम्य साहस और राष्ट्र के लिए निःस्वार्थ सेवा सभी रैंकों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी. व्हाइट नाइट कॉर्प्स इस दुःख की घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ खड़ा है और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है.
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