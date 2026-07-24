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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirउधमपुर में अचानक आई बाढ़ से कई घर प्रभावित, भूस्खलन से जम्मू-श्रीनगर हाईवे भी बंद

उधमपुर में अचानक आई बाढ़ से कई घर प्रभावित, भूस्खलन से जम्मू-श्रीनगर हाईवे भी बंद

Jammu Kashmir Weather News: जम्मू-कश्मीर में लगातार भारी बारिश से उधमपुर जिले में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कई परिवार प्रभावित हुए हैं. वहीं प्रशासन ने इन परिवारों को सुरक्षित सथानों पर ठहराया.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 24 Jul 2026 01:08 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का कहर जारी है, जबकि उधमपुर जिले में अचानक आई बाढ़ से कई घर प्रभावित हुए हैं. लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है.

जानकारी के अनुसार, शनिवार (18 जुलाई) शाम से जम्मू क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है. इसी दौरान उधमपुर जिले के बुप्प इलाके के बरकुआंडा क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ गई. बाढ़ का पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे कई घर प्रभावित हुए. अचानक आई इस स्थिति के बाद स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और प्रभावित लोगों की मदद शुरू की गई.

प्रशासन ने तीन प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया 

प्रशासन ने एहतियात के तौर पर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. अधिकारियों के मुताबिक, बरकुआंडा के तीन प्रभावित परिवारों को सरकारी मिडिल स्कूल में अस्थायी रूप से ठहराया गया है, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन कर रहा है और स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए है.

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चट्टानें और मलबा खिसककर सड़क पर आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद 

उधर, लगातार बारिश का असर जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखने को मिला. भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर पहाड़ों से चट्टानें और मलबा खिसककर सड़क पर आ गया, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा. अधिकारियों ने लोगों से मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है. प्रशासन सड़क से मलबा हटाने और यातायात बहाल करने का काम भी लगातार कर रहा है.

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Published at : 24 Jul 2026 01:08 PM (IST)
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