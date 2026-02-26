श्रीनगर: HMT इंडस्ट्रियल एरिया में कॉटन फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर जुटीं

श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके ज़ैनाकोट स्थित एचएमटी इंडस्ट्रियल एरिया में आज उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक कॉटन फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया. इलाके में धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया, जिससे आसपास काम कर रहे लोगों में डर का माहौल बन गया.

सूचना मिलते ही दमकल टीम रवाना

स्टेट फायर कंट्रोल रूम को जैसे ही आग लगने की जानकारी मिली, फायर स्टेशन मुजगुंड की टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया. दमकल कर्मी जब घटनास्थल पर पहुंचे तो फैक्ट्री पूरी तरह आग की लपटों में घिरी हुई थी. आग तेजी से फैल रही थी और हालात काबू से बाहर होते दिख रहे थे.

आग की गंभीरता को देखते हुए फायर स्टेशन जेवीसी वीर से भी अतिरिक्त गाड़ियां बुलाई गईं. फायर एंड इमरजेंसी मुख्यालय की ओर से पानी के टैंकर और फोम टेंडर भी तैनात किए गए, ताकि आग पर जल्दी काबू पाया जा सके. कॉटन फैक्ट्री होने की वजह से अंदर ज्वलनशील सामान ज्यादा था, जिससे आग और भड़क रही थी.

बड़े अधिकारियों की निगरानी में ऑपरेशन

पूरा रेस्क्यू और फायरफाइटिंग ऑपरेशन एडीजीपी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज आलोक कुमार की निगरानी में चल रहा है. वहीं, एफ एंड ई एस के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. मीर आकिब हुसैन और मोबिलाइजिंग ऑफिसर एजाज अहमद शाह मौके पर रहकर हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. अधिकारी लगातार टीमों को दिशा-निर्देश दे रहे हैं.

आग पर काबू पाने की कोशिश जारी

दमकल की टीमें लगातार आग बुझाने में जुटी हुई हैं और कोशिश की जा रही है कि आग आसपास की दूसरी इंडस्ट्रियल यूनिट्स तक न पहुंचे. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. नुकसान कितना हुआ है, इसकी भी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है. राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.