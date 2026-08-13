सड़क या स्विमिंग पूल? रियासी में गड्ढे वाली रोड के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन

जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में वर्षों से खराब पड़ी सड़क से लोगों को हो रही दिक्कतों के विरोध में कांग्रेस ने एक अनोखा प्रदर्शन किया है. कांग्रेसी पार्टी के नेताओं ने बरसात के कारण पानी में डूबी इस सड़क के बीच नहा कर सड़क निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

जानकारी के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में भारतीय युवा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी करनदीप सिंह ने माड़ी क्षेत्र में एसएसपी कार्यालय की ओर जाने वाली वर्षों से खराब सड़क के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया. बरसात के कारण सड़क पर जमा गंदे पानी में बैठकर उन्होंने संबंधित विभाग के खिलाफ नारेबाजी की.

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कांग्रेस नेताओं ने की सड़क सुधारने की मांग

बताया गया कि बरसात के कारण इस सड़क पर कीचड़ और गंदा पानी जमा हो गया था और इसी पानी में बैठकर और नहाकर कांग्रेस नेता के सड़क निर्माण विभाग की लापरवाही के खिलाफ जोरदार विरोध जताया गया. करनदीप सिंह ने कहा कि जनता लंबे समय से परेशान है, लेकिन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा. स्थानीय लोगों ने सड़क की जल्द मरम्मत की मांग की है.

प्रदर्शन पर कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा?

यह विरोध प्रदर्शन इसलिए किया गया ताकि सड़क बंद करने से आम लोगों को होने वाली परेशानियों से बचा जा सके. कारणदीप सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य जनता को दिक्कत देना नहीं, बल्कि विभाग को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराना है. उन्होंने कहा कि ,"इस तरह के प्रदर्शन के माध्यम से सड़क निर्माण विभाग को उसका काम और जिम्मेदारी दिखाने की कोशिश की गई है, ताकि वह जल्द सड़क की मरम्मत और पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करे."

22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का अनुमान

उधर, मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अनुमान जताया है, मौसम विभाग ने 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है. इस दौरान जम्मू संभाग के कई जिलों में फ्लैश फ्लड आने की भी संभावना जताई गई है. इस दौरान लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

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