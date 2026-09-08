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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJ&K: वेटनरी इंटर्न्स का भी प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन हड़ताल की वॉर्निंग

J&K: वेटनरी इंटर्न्स का भी प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन हड़ताल की वॉर्निंग

शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी में के वेटनरी इंटर्न ने अपने मासिक इंटर्नशिप स्टाइपेंड को बढ़ाने के लिए चेतावनी दी है कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट उनकी शिकायत नहीं सुनता तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 08 Sep 2026 09:27 PM (IST)
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शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर (SKUAST) के वेटनरी इंटर्न ने अपने मासिक इंटर्नशिप स्टाइपेंड को मौजूदा 6,000 रुपये से बढ़ाकर नेशनल औसत के बराबर 23,500 रुपये करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू कर दिया है.

MBBS और BDS मेडिकल इंटर्न के आंदोलन के बाद, वेटनरी छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट उनकी शिकायतों और मांगो का समाधान नहीं करता है, तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे. छात्रों ने शुहामा, गांदरबल में फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हसबेंडरी कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया.

JKVSA के बैनर तले छात्र संगठन ने कैंपस में किया प्रदर्शन 

जम्मू-कश्मीर वेटनरी स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKVSA) के बैनर तले, शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (SKUAST) कश्मीर और जम्मू के छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र संगठन ने SKUAST-K कैंपस में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को भी लेकर विरोध प्रदर्शन किया.

मुख्य प्रशासनिक ब्लॉक के बाहर इकट्ठा होकर, लैब कोट और स्क्रब पहने हुए, बड़ी संख्या में वेटनरी इंटर्न ने अपनी लंबे समय से लंबित शिकायतों को उजागर करने के लिए प्लेकार्ड पकड़े और नारे लगाए. विरोध कर रहे छात्रों ने केंद्र शासित प्रदेश में मेडिकल इंटर्न और अन्य राज्यों में अपने वेटनरी समकक्षों की तुलना में मासिक स्टाइपेंड में भारी अंतर की ओर इशारा किया.

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देश की अन्य यूनिवर्सिटी में इंटर्न को 23,500 रुपये का भुगतान

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जहां जम्मू-कश्मीर में मेडिकल इंटर्न को काफी अधिक मासिक भत्ता मिलता है, वहीं वेटनरी इंटर्न को बहुत कम राशि मिलती है जो मुश्किल से ही रहने और आने-जाने का खर्च पूरा कर पाती है. छात्रों ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी इंटर्नशिप रूटीन में बिना पर्याप्त वित्तीय सहायता के चौबीसों घंटे आपातकालीन ड्यूटी, पशुओं की देखभाल, एम्बुलेटरी सेवाएं और फील्ड पोस्टिंग शामिल हैं.

JKVSA के अध्यक्ष सकलैन राशिद ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने तीन साल पहले उनके मासिक स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी, लेकिन फाइल 2023 से फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास लंबित है. उन्होंने कहा, 'हमारा स्टाइपेंड बहुत कम है, सिर्फ 6,000 रुपये, जबकि देश की अन्य यूनिवर्सिटी में इंटर्न को 23,500 रुपये का भुगतान किया जाता है.'

इंटर्न को ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है दूसरे जिलों में

उन्होंने कहा कि इंटर्न को क्लिनिकल ट्रेनिंग, फील्डवर्क और आपातकालीन ड्यूटी के लिए दूसरे जिलों और पशु फार्मों में जाना पड़ता है. उन्होंने कहा, 'हमें अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता है. जब हमें केवल 6,000 रुपये मिलते हैं तो हम यात्रा के लिए पैसे का इंतजाम कैसे कर सकते हैं?' उन्होंने सरकार से फाइल पर कार्रवाई करने और उनका स्टाइपेंड बढ़ाने का आग्रह किया.

राशिद ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग को पूरा करने और उनका स्टाइपेंड बढ़ाने में विफल रहती है तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे. जम्मू-कश्मीर में MBBS और BDS इंटर्न के एक हफ़्ते से चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच ही वेटनरी और पशुपालन इंटर्न ने भी विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया है; वे भी अपने मासिक स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं.

J&K: मेडिकल इंटर्न्स का हड़ताल जारी, सस्पेंशन की मिली चेतावनी

Published at : 08 Sep 2026 09:24 PM (IST)
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JAMMU KASHMIR NEWS
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