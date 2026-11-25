अमरनाथ यात्रा मार्ग में JCB मशीन से खुदाई वाले वीडियो के मामले में जांच और जानकारी लेने के बाद, जम्मू-कश्मीर के वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री अल्ताफ कालू ने कहा है कि शेषनाग झील पूरी तरह से सुरक्षित है. उन्होंने झील के आसपास पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के आरोपों को भी खारिज कर दिया.

मंत्री अल्ताफ कालू ने बताया कि यह रिपोर्ट वन और अन्य विभागों के अधिकारियों की 12 सदस्यीय टीम द्वारा झील की स्थिति पर दी गई जमीनी रिपोर्ट पर आधारित है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार इस काम को रोकने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर नियमों का कोई उल्लंघन होता है, तो सरकार जरूर कार्रवाई करेगी.

'उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई करेंगे'

मंत्री अल्ताफ कालू ने कहा, "ट्रैक के रखरखाव का प्रस्ताव 2022 में BRO (सीमा सड़क संगठन) द्वारा LG (उपराज्यपाल) की अध्यक्षता वाली समिति को दिया गया था, जिसे हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया. हम इस प्रोजेक्ट को रद्द नहीं कर सकते, लेकिन अगर नियमों का कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो हम सभी जरूरी कार्रवाई करेंगे."

'झील पूरी तरह सुरक्षित'

ऊंचाई पर स्थित इस ग्लेशियर झील के पास चल रहे निर्माण कार्य को लेकर जनता और राजनीतिक हलकों में जताई जा रही चिंताओं को दूर करने के लिए, अल्ताफ कालू ने पहलगाम में स्थिति का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात की. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह झील और इसके आसपास का पर्यावरण पूरी तरह से सुरक्षित है.

अल्ताफ कालू ने कहा, "वहां सिर्फ 12 फीट चौड़ा ट्रैक है और निर्माण कार्य झील के किनारे से 200-300 फीट की दूरी पर हो रहा है. वीडियो को ऊंचाई से शूट किया गया है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि यह झील के बहुत करीब है."

वन विभाग ने भी जारी किया वीडियो

वन और पर्यावरण मंत्री ने वन विभाग की टीम द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो भी जारी किया. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के निर्देश पर वे पहलगाम पहुंचे थे, ताकि मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया जा सके और शेषनाग प्रोजेक्ट पर तुरंत रिपोर्ट दी जा सके. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर मंजूर की गई योजना से कोई भी विचलन (नियमों का उल्लंघन) पाया जाता है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सरकार पर हमलावर है विपक्ष

जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण तब आया है, जब इसके कुछ ही घंटे पहले PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल पर आरोप लगाया था कि उसने 23 जनवरी 2026 को BRO के 'प्रोजेक्ट बीकन' के साथ एक MoU का विस्तार करके शेषनाग तक सड़क निर्माण कार्यों को मंजूरी दे दी है.

'नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे'

वहीं, NC नेताओं ने जवाब देते हुए कहा कि यह परियोजना चुनी हुई सरकार के आने से पहले की है. साथ ही, उन्होंने दोहराया कि प्रशासन कश्मीर के नाजुक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं देगा.

ये भी पढ़ें: अमरनाथ यात्रा मार्ग पर शेषनाग झील का विवाद गरमाया, विपक्ष ने सरकार को घेरा