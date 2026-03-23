Samba Blast News: सांबा में पूर्व सरपंच के घर के बाहर संदिग्ध ब्लास्ट, आधी रात को मचा हड़कंप

जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के घगवाल सेक्टर स्थित गावाला तालाब गांव में रविवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक विस्फोट हुआ जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी. यह विस्फोट अंतरराष्ट्रीय सीमा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण और भी गंभीर माना जा रहा है. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ.

रात करीब 2 बजे हुआ धमाका

अधिकारियों ने बताया कि यह विस्फोट रात करीब 2 बजे घगवाल सेक्टर के गावाला तालाब गांव में पूर्व सरपंच जय राम शर्मा के आवास के मुख्य द्वार के समीप हुआ. धमाका इतना जोरदार था कि मुख्य द्वार और चारदीवारी का एक हिस्सा पूरी तरह ढह गया. आधी रात के बाद हुए इस विस्फोट से आसपास के लोगों में भारी दहशत फैल गई.

अंतरराष्ट्रीय सीमा से महज 10 KM की दूरी

इस विस्फोट को गंभीरता से इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि यह घटना अंतरराष्ट्रीय सीमा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर हुई है. पूर्व सरपंच के घर को निशाना बनाया जाना भी जांच का अहम पहलू है. फिलहाल विस्फोट की प्रकृति और इसके पीछे की वजह का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है.

फॉरेंसिक टीम ने लिए सैंपल, FIR दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन तुरंत हरकत में आ गए. फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और घटनास्थल से अहम नमूने लिए जो आगे की जांच में मदद करेंगे. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. मामले की जांच जारी है और जल्द ही विस्फोट की वजह सामने आने की उम्मीद है.