मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirअमरनाथ यात्रा पर लगी रोक, इस वजह से अगले आदेश तक रहेगी स्थगित

अमरनाथ यात्रा पर लगी रोक, इस वजह से अगले आदेश तक रहेगी स्थगित

Amarnath Yatra News: अमरनाथ यात्रा 9 अगस्त से ट्रैक की मरम्मत के चलते अगले आदेश तक स्थगित रहेगी. पहलगाम मार्ग से यात्रा पहले ही बंद है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 08 Aug 2026 07:57 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. रविवार (9 अगस्त) से बालटाल रूट से भी अमरनाथ यात्रा रोक दी जाएगी. इससे पहले पहलगाम रूट से यात्रा 25 जुलाई को रास्ते को हुए नुकसान के कारण बंद कर दी गई थी. अब दोनों प्रमुख रूट बंद होने के बाद श्रद्धालु पवित्र गुफा तक नहीं पहुंच सकेंगे.

हालांकि, प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा 2026 को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह खत्म नहीं किया है. इस साल 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी और इसका समापन 28 अगस्त को रक्षा बंधन के दिन छड़ी मुबारक के कार्यक्रम के साथ होना है.

कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा, "छड़ी मुबारक पारंपरिक पहलगाम रूट से जाएगी और 28 अगस्त को यात्रा 2026 का समापन होगा."उन्होंने सभी तीर्थयात्रियों से अपील की कि वे अपनी सुरक्षा और यात्रा के सुचारू संचालन के लिए समय-समय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी सलाहों का पालन करें.

राजौरी: 10 दिन बंद रही सड़क, अस्पताल न पहु्ंचने पर युवती की मौत; अधिकारी पर गिरी गाज

अब तक 4.8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

अमरनाथ यात्रा इस बार अनंतनाग जिले के चंदनवाड़ी-पहलगाम ट्रैक और गांदरबल जिले के बालटाल रूट से एक साथ शुरू हुई थी. प्रशासन के मुताबिक, अब तक 4.8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं.

आधिकारिक आदेश के मुताबिक, हाल में हुई बारिश के कारण यात्रा मार्ग के कई संवेदनशील हिस्सों की मरम्मत और रखरखाव की जरूरत महसूस हुई है. इन हिस्सों की मरम्मत का काम बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) की ओर से किया जा रहा है.

रोहिंग्या मुद्दे पर जम्मू पहुंचेगी हाईलेवल टीम, जनसांख्यिकीय बदलावों की होगी जांच

खराब मौसम के चलते लिया गया फैसला

इसके अलावा, मौसम विभाग यानी IMD ने अगले कुछ दिनों में खराब मौसम का अनुमान जताया है. इसी को देखते हुए प्रशासन ने 9 अगस्त से दोनों रूटों पर अमरनाथ यात्रा रोकने का फैसला लिया है. हालांकि, आम श्रद्धालुओं के लिए यात्रा दोबारा कब शुरू होगी, इसकी कोई समय-सीमा अभी तय नहीं की गई है. इसको लेकर आने वाले समय में आदेश जारी होगा.

और पढ़ें
Published at : 08 Aug 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
Amarnath Yatra JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रा पर लगी रोक, इस वजह से अगले आदेश तक रहेगी स्थगित
अमरनाथ यात्रा पर लगी रोक, इस वजह से अगले आदेश तक रहेगी स्थगित
जम्मू और कश्मीर
राजौरी: 10 दिन बंद रही सड़क, अस्पताल न पहु्ंचने पर युवती की मौत; अधिकारी पर गिरी गाज
10 दिन बंद रही सड़क, अस्पताल न पहु्ंचने पर युवती की मौत; अधिकारी पर गिरी गाज
जम्मू और कश्मीर
रोहिंग्या मुद्दे पर जम्मू पहुंचेगी हाईलेवल टीम, जनसांख्यिकीय बदलावों की होगी जांच
रोहिंग्या मुद्दे पर जम्मू पहुंचेगी हाईलेवल टीम, जनसांख्यिकीय बदलावों की होगी जांच
जम्मू और कश्मीर
अनंतनाग तिरंगा रैली विवाद: BJP का इन 9 नेताओं पर एक्शन, हुई ये कार्रवाई
अनंतनाग तिरंगा रैली विवाद: BJP का इन 9 नेताओं पर एक्शन, हुई ये कार्रवाई
Advertisement

वीडियोज

Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महिला आरक्षण पर BJP के साथ आई ये विपक्षी पार्टी, रिजिजू बोले - 'आपने...'
महिला आरक्षण पर BJP के साथ आई ये विपक्षी पार्टी, रिजिजू बोले - 'आपने...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अतीक अहमद का बेटा आबान सुपुर्द-ए-खाक, जेल से जनाजे में आए दोनों भाई
अतीक अहमद का बेटा आबान सुपुर्द-ए-खाक, जेल से जनाजे में आए दोनों भाई
क्रिकेट
कौन हैं Shaik Rasheed, जिन्हें श्रीलंका टेस्ट सीरीज में साई सुदर्शन की जगह मिल सकता है मौका?
कौन हैं Shaik Rasheed, जिन्हें श्रीलंका टेस्ट सीरीज में साई सुदर्शन की जगह मिल सकता है मौका?
ओटीटी
DC OTT Release: लोकेश कनगराज- वामिका गब्बी की DC ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज, जानें-डिटेल्स
लोकेश कनगराज- वामिका गब्बी की DC ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज, जानें-डिटेल्स
ट्रेंडिंग
मां के दर्द पर रो पड़े आनंद महिंद्रा, स्मृति ईरानी को दिया ये जवाब
मां के दर्द पर रो पड़े आनंद महिंद्रा, स्मृति ईरानी को दिया ये जवाब
शिक्षा
जल्द जारी हो सकता है UPTET रिजल्ट, लाखों उम्मीदवार कर रहे इंतजार
जल्द जारी हो सकता है UPTET रिजल्ट, लाखों उम्मीदवार कर रहे इंतजार
इंडिया
JPSC मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दोबारा परीक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग
JPSC मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दोबारा परीक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग
विश्व
ईरान जंग से बाहर नहीं निकला अमेरिका तो..., सीक्रेट मीटिंग में ट्रंप के जनरल ने चेताया
ईरान जंग से बाहर नहीं निकला अमेरिका तो..., सीक्रेट मीटिंग में ट्रंप के जनरल ने चेताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani के आरोपों पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani के आरोपों पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
ENT LIVE
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Embed widget