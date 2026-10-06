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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirइंडिया गठबंधन के मार्च पर CM उमर अब्दुल्ला बोले, 'ये सिलसिला...'

इंडिया गठबंधन के मार्च पर CM उमर अब्दुल्ला बोले, 'ये सिलसिला...'

सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब हम लोगों इन मुद्दों (SIR और नाम कटना) को उठाया तवज्जो नहीं दी गई. लेकिन अब मीडिया और सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठ रहे हैं.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 06 Oct 2026 03:31 PM (IST)
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इंडिया गठबंधन के आज (6 अक्टूबर) के चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये सिलसिला चलता रहेगा. उन्होंने कहा कि हाल ही में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उसी में इस महीने का पूरा कैलेंडर तैयार किया गया. उसी में ये तय हुआ था कि हम 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करेंगे. हम बार-बार इस मुद्दे को उठाते रही लेकिन बहुत ही कम लोगों ने उस पर तवज्जो दी. लेकिन मीडिया ने इसे साबित किया. मीडिया भी इस बात को उठा रहा है. अब सुप्रीम कोर्ट में भी इसको सवाल उठ रहे हैं. खासकर वोटर्स के नाम कटने और जिन आधार पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग और भारत सरकार से जवाब मांगा है. कहां तक अदालत के जरिए इन चीजों को दुरुस्त किया जाएगा, उसका हम इंतजार करेंगे.

मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए नेता

बता दें कि EC मुख्यालय तक मार्च के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी सहित विपक्ष के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया.

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यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या बोले सीएम?

वहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े सवाल पर सीएम अब्दुल्ला ने कहा, "यूनिफॉर्म सिविल कोड तब तक यूनिफॉर्म नहीं होता है जब तक वो सब जगह लागू नहीं होता. हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड यहां नहीं लगाएंगे. बिहार में भी नीतीश कुमार की पार्टी ने कहा है कि वो नहीं लगाएंगे. इस तरह और भी सरकारें हैं जिन्होंने कहा है कि उनके यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लगेगा."

सीएम ने यूसीसी पर आगे कहा, "ये सिर्फ बीजेपी वाले लगा रहे हैं. ये चीजें रियासतों के जरिए नहीं की जातीं. हिम्मत है तो संसद में कानून लाइए. संसद में इस पर डिबेट करिए और देखिए कि अगर ये संसद में पास हो जाता है. ये संसद में इस कानून को लाएंगे नहीं क्योंकि संसद में इनके पास इसको पास करने के लिए नंबर नहीं हैं. इसलिए एक एक करके बीजेपी अपनी सरकारों में इसको लागू कर रही है जो गलत है." 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 06 Oct 2026 03:15 PM (IST)
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