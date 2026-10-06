जम्मू-कश्मीर में बदलेगा मौसम, 6-10 अक्टूबर के बीच बर्फबारी-बारिश का अलर्ट

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में मौसम विभाग ने सोमवार को अनुमान लगाया कि अक्टूबर के पहले हफ़्ते में असामान्य रूप से गर्म मौसम के बाद, 6 से 10 अक्टूबर के बीच जम्मू-कश्मीर के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है.

अनुमान के मुताबिक, अगर मौजूदा मौसम का सिस्टम बना रहता है, तो अगले कुछ दिनों में जम्मू-कश्मीर में आंधी-तूफान, तेज़ हवाएं और कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. इसके लिए सभी जगह अलर्ट जारी किया गया है.

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किसानों के लिए अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे 6 से 10 अक्टूबर के बीच संभावित मौसम को देखते हुए सेब और धान को सुरक्षित रखें, क्योंकि अभी कटाई का मौसम जोरों पर है और ज़्यादातर सेब तोड़े जा चुके हैं और बागवान उन्हें खुले में पैक कर रहे हैं. मौसम विभाग के बुलेटिन में कहा गया है, "11 से 15 अक्टूबर तक मौसम में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे."

तापमान सामान्य से ज्यादा बना रहा

इस बीच, रविवार को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद सोमवार को भी जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में तापमान सामान्य से ज़्यादा बना रहा. श्रीनगर में अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.3 डिग्री ज़्यादा था, जबकि न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.3 डिग्री ज़्यादा था.

काजीगुंड में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 6.9 डिग्री ज़्यादा) और न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पहलगाम में अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गुलमर्ग में क्रमशः 23 डिग्री सेल्सियस और 9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

जम्मू में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 0.6 डिग्री ज़्यादा) रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 2.1 डिग्री ज़्यादा) दर्ज किया गया. इस दौरान मौसम विभाग के बताए गए स्टेशनों पर कोई बारिश दर्ज नहीं की गई. अनुमान जताया जा रहा है कि अगले दो से तीन दिनों में बारिश हो सकती है.

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