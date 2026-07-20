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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirPoonch Landslide: पुंछ में लैंडस्लाइड से तबाही, एक ही परिवार के सात लोगों की मौत

Poonch Landslide: पुंछ में लैंडस्लाइड से तबाही, एक ही परिवार के सात लोगों की मौत

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 20 Jul 2026 05:54 PM (IST)
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जम्मू के पुंछ जिले के दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्र लोरन में लैंडस्लाइड हुई है. लैंडस्लाइड में एक ही परिवार के सात लोगों की मौत हो गई. राहत और बचाव टीम इलाके की तरफ रवाना हो गई. दूर दराज इलाका और बारिश की वजह से कटे होने के कारण राहत टीम को मौके पर पहुंचने में समय लग सकता है.

 

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 20 Jul 2026 05:54 PM (IST)
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