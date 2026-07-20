Poonch Landslide: पुंछ में लैंडस्लाइड से तबाही, एक ही परिवार के सात लोगों की मौत

जम्मू के पुंछ जिले के दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्र लोरन में लैंडस्लाइड हुई है. लैंडस्लाइड में एक ही परिवार के सात लोगों की मौत हो गई. राहत और बचाव टीम इलाके की तरफ रवाना हो गई. दूर दराज इलाका और बारिश की वजह से कटे होने के कारण राहत टीम को मौके पर पहुंचने में समय लग सकता है.