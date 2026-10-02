SKIMS बेमिना ने रैगिंग मामले में किया 5 छात्रों को सस्पेंड, लगाया जुर्माना

श्रीनगर के बेमिना क्षेत्र में स्थित शेर-ए-कश्मीर चिकित्सा विज्ञान संस्थान (SKIMS) ने रैंगिग की घटना के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है. कॉलेज ने रैगिंग की घटना में शामिल होने के कारण MBBS के पांच छात्रों और इंटर्न को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया है. इसके साथ ही इन छात्रों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है. SKIMS मेडिकल कॉलेज बेमिना के प्रिंसिपल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.

SKIMS मेडिकल कॉलेज बेमिना के प्रिंसिपल के जारी आदेश में कहा है कि छात्र/इंटर्न रैगिंग की एक घटना में शामिल थे और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के एंटी-रैगिंग नियमों का 'गंभीर उल्लंघन' था.

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किन छात्रों को किया गया सस्पेंड

जिन छात्रों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, उनमें बैच 2023 से शुभम वर्मा और सुनील वर्मा, बैच 2024 से सहदेव, और बैच 2021 से इंटर्न रूपल सुंटल और लविश शर्मा शामिल हैं. यह कार्रवाई संस्थान की एंटी-रैगिंग कमेटी की सिफारिश पर की गई. इन छात्रों और इंटर्नस को एक हफ्ते के लिए क्लास से और दूसरी एकेडमिक और इंटर्नशिप गतिविधियों से सस्पेंड कर दिया गया है. सस्पेंशन के अलावा, इनपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और यह रकम तय CD-10 अकाउंट में जमा करनी होगी.

आदेश में इन छात्रों और इंटर्नस को निर्देश दिया गया है कि वो आदेश जारी होने के पांच दिनों के भीतर एकेडमिक सेक्शन में पेमेंट स्लिप जमा करें. इसके अलावा इन पांचों के माता-पिता या अभिभावकों को भी निर्देश दिया गया है कि वो अपने बच्चों के साथ एंटी-रैगिंग कमेटी के सामने पेश हों, ताकि आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके.

जुर्माना न जमा करने पर होगी कार्रवाई

आदेश में यह साफ किया गया है कि तय निर्देशों का पालन न करने पर लागू UGC एंटी-रैगिंग नियमों और संस्थान के नियमों के तहत आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो लागू प्रावधानों के अनुसार, सस्पेंशन की अवधि के दौरान संबंधित इंटर्न का स्टाइपेंड रोक दें. यह कार्रवाई संस्थान की ओर से घटना पर अनुशासनात्मक प्रतिक्रिया और तय एंटी-रैगिंग फ्रेमवर्क को लागू करने को दिखाती है.