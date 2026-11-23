भारत और मलेशिया के बीच 'हरिमाऊ शक्ति 2026' मिलिट्री एक्सरसाइज 19 से 30 नवंबर तक आयोजित हो रही है. इसको लेकर पाकिस्तान का सिरदर्द बढ़ गया है. पाक प्रधानमंत्री आसिम मुनीर टेंशन में आ गए हैं. वे मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मिलने पहुंच गए. इस दौरान उन्होंने पड़ोसी देशों से सीमा विवाद के मसले पर चर्चा की. इब्राहिम ने बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाने पर जोर दिया.

पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने सोमवार को मलेशियाई पीएम से कुआलालंपुर में मुलाकात की. इस दौरान, पश्चिम एशिया के हालात के साथ-साथ पाकिस्तान के पड़ोसी देशों से सीमा विवाद पर भी चर्चा हुई. खास बात है कि असीम मुनीर का मलेशिया दौरा ऐसे समय में हुआ जब भारतीय सेना की भैरव बटालियन सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज 'हरिमाऊ शक्ति' के लिए मलेशिया में मौजूद है.

भारत-मलेशिया के अभ्यास किन बातों पर ज्यादा ध्यान

भारत-मलेशिया के अभ्यास में ड्रोन और एंटी ड्रोन यानी बिना चालक वाले हवाई तंत्रों के इस्तेमाल और उनसे निपटने की तकनीकों पर विशेष जोर दिया जा रहा है. अभ्यास के दौरान भारतीय और मलेशियाई सेना के जवानों ने मानवयुक्त और मानवरहित हवाई तंत्रों के बीच तालमेल, खुफिया सूचनाओं के एकीकरण, भौगोलिक सूचनाओं के उपयोग और उभरती सैन्य तकनीकों पर चर्चा की.

इस एक्सरसाइज का मकसद युद्ध के मैदान में आसपास की परिस्थितियों की बेहतर जानकारी जुटाना, खुफिया सूचनाएं हासिल करना, सैन्य अभियानों की योजना बनाना और तेजी से सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना है. सेना के मुताबिक दोनों देशों के जवान इस दौरान अपने अनुभव और तकनीकी जानकारी भी साझा कर रहे हैं.

बता दें कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कई बार साजिश कर चुका है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों ही देशों के बीच काफी तनाव बढ़ गया था. लेकिन हाल ही में पाकिस्तानी मुसादिक मसूद मलिक भारत दौरे पर आए. उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के डायलॉग फोरम में हिस्सा लिया.





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